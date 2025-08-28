Se conocen las primeras fotografías del despliegue militar de EE. UU. en el mar Caribe

El Servicio Audiovisual de la Defensa de los Estados Unidos compartió en la tarde del miércoles 27 de agosto, una serie de fotografías, las primeras, sobre el despliegue militar de la administración Trump en el mar Caribe.

Son 4.500 uniformados, de los cuales 2.200 pertenecen la infantería de marina, los que, actualmente, navegan tres buques destructores, un buque de asalto, un buque de transporte anfibio, un buque de desembarco, un buque de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear, en cercanías a Venezuela.

En las imágenes del Ejército estadounidense se ve a varios soldados realizando simulaciones con rifle, operando aeronaves o revisando la maquinaria de los buques con los que el país busca frenar el flujo de drogas hacia el norte del continente.

¿Qué ha dicho el Gobierno venezolano sobre el despliegue de buques estadounidenses cerca de sus costas?

En declaraciones recientes, el líder del régimen venezolano Nicolas Maduro denunció la presencia de armamento nuclear en la región. El tres veces presidente indicó: “No le bajamos la mirada a nadie, ni hoy ni nunca, no le bajamos la cara a nadie, no nos creemos más que nadie porque no somos supremacistas, pero no aceptamos el supremacismo de nadie”.

Maduro insiste en que la presencia del submarino USS Newport News en el mar Caribe viola el Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a la región libre de armas nucleares.

Foto: servicio audiovisual de la Defensa de los EE. UU.

Mientras, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, se mostró desafiante ante el despliegue militar: “No faltará alguien que empiece a decir: Están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo”.

Este fin de semana, el Gobierno de Venezuela espera duplicar su número de inscritos a la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), al activar varios puntos de alistamiento en todo el país.

Foto: servicio audiovisual de la Defensa de los EE. UU.

ONU advierte sobre nuevas tensiones en el mar Caribe:

Tras el último movimiento de Washington en el mar Caribe, la Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas advirtió sobre “la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América”.

Frente al pronunciamiento de la Casa Blanca, en el que Washington habló de "usar todo su poder" en la región, incluido un submarino nuclear, la oficina decidió calificarlo como “una amenaza grave a la paz y la seguridad” en el Caribe.