Venezuela pide apoyo a secretario general de la ONU por despliegue de EE. UU. en el mar Caribe

En su reunión del martes (26 de agosto) con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Yván Gil, realizó una solicitud al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres “para restablecer la sensatez” en Latinoamérica y Caribe, tras el envío de buques de guerra de los Estados Unidos, los últimos días.

"Solicitamos el apoyo del secretario general de la ONU para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EEUU en el Caribe, atentando contra la paz", se lee en un comunicado compartió por el canciller del régimen en su cuenta de Telegram.

A pesar de que, en 2014, la región fue declarada zona de paz, Venezuela insiste en que el Gobierno republicano de Donald Trump ha estado tejiendo “falsas narrativas” para “justificar agresiones” en su contra.

¿Qué dice la ONU sobre las tensiones entre el Gobierno de los EE. UU. y Venezuela?

En las últimas semanas, los Estados Unidos enviaron tres destructores, un buque de asalto, un buque de transporte anfibio, un buque de desembarco, un buque de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear al mar Caribe, para “frenar el flujo de drogas” hacia su país.

Además, aumentaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del líder del régimen venezolano Nicolas Maduro, supuesto líder del Cartel de los Soles.

En respuesta, el secretario general de la ONU hizo un llamado a que ambas naciones resuelvan “sus diferencias por medios pacíficos" y su portavoz adjunta, Daniela Gross, dijo en declaraciones posteriores que Guterres sigue de cerca la situación en el Caribe y "urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

Venezuela insiste en que es un país libre cultivos ilícitos:

Días antes, al proponer la integración de las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para “luchar contra el narcotráfico” en la frontera, Maduro señaló que “Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”.

Declaraciones en las que coincide su canciller, al reclamar sobre el despliegue de maquinaria estadounidense, en su guerra contra los cárteles: "Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno bolivariano han sido debidamente certificado por la UNDOC".