CANAL RCN
Internacional

Venezuela pide apoyo a secretario general de la ONU por despliegue de EE. UU. en el mar Caribe

El país caribeño insiste en que está libre de cultivos ilícitos, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2025.

Foto: montaje realizado con imágenes de AFP y el secretariado general de la ONU
Foto: montaje realizado con imágenes de AFP y el secretariado general de la ONU

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
07:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En su reunión del martes (26 de agosto) con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Yván Gil, realizó una solicitud al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres “para restablecer la sensatez” en Latinoamérica y Caribe, tras el envío de buques de guerra de los Estados Unidos, los últimos días.

"Solicitamos el apoyo del secretario general de la ONU para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EEUU en el Caribe, atentando contra la paz", se lee en un comunicado compartió por el canciller del régimen en su cuenta de Telegram.

Submarino nuclear y buque de misiles guiados se suman al despliegue de EE. UU. en el mar Caribe
RELACIONADO

Submarino nuclear y buque de misiles guiados se suman al despliegue de EE. UU. en el mar Caribe

A pesar de que, en 2014, la región fue declarada zona de paz, Venezuela insiste en que el Gobierno republicano de Donald Trump ha estado tejiendo “falsas narrativas” para “justificar agresiones” en su contra.

¿Qué dice la ONU sobre las tensiones entre el Gobierno de los EE. UU. y Venezuela?

En las últimas semanas, los Estados Unidos enviaron tres destructores, un buque de asalto, un buque de transporte anfibio, un buque de desembarco, un buque de misiles guiados y un submarino de propulsión nuclear al mar Caribe, para “frenar el flujo de drogas” hacia su país.

Además, aumentaron a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del líder del régimen venezolano Nicolas Maduro, supuesto líder del Cartel de los Soles.

En respuesta, el secretario general de la ONU hizo un llamado a que ambas naciones resuelvan “sus diferencias por medios pacíficos" y su portavoz adjunta, Daniela Gross, dijo en declaraciones posteriores que Guterres sigue de cerca la situación en el Caribe y "urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención".

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos
RELACIONADO

Venezuela toma acciones en la frontera con Colombia tras despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela insiste en que es un país libre cultivos ilícitos:

Días antes, al proponer la integración de las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para “luchar contra el narcotráfico” en la frontera, Maduro señaló que “Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”.

Declaraciones en las que coincide su canciller, al reclamar sobre el despliegue de maquinaria estadounidense, en su guerra contra los cárteles: "Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno bolivariano han sido debidamente certificado por la UNDOC".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiroteo en Estados Unidos

Reconocido comediante falleció en medio de graves hechos de violencia en Estados Unidos

Japón

Japonés a sus 102 años desafió la muerte y conquistó el monte Fuji pese a una enfermedad

Estados Unidos

Estados Unidos refuerza su despliegue militar: dos potentes buques se suman a la ofensiva

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

Este miércoles 27 de agosto, los signos del zodiaco hacen llamados a encontrar equilibrio entre la acción y la calma.

Millonarios

Hernán Torres debutó en Millonarios y dejó fuerte mensaje: "Hay que dejar la soberbia"

Hernán Torres debutó oficialmente como técnico de Millonarios en la Copa BetPlay y respondió con un fuerte mensaje tras una incómoda pregunta en rueda de prensa.

Cauca

Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy martes 26 de agosto de 2025

Enfermedades

Novedoso análisis de sangre podría detectar cáncer de ovario en etapa temprana