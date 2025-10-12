"Estaré en Oslo": así fue el contundente mensaje que envió María Corina Machado antes de partir
La dirigente venezolana sostuvo una conversación directa con Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego.
Noticias RCN
01:48 p. m.
En medio de su desplazamiento hacia Noruega, María Corina Machado sostuvo una comunicación telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes.
La conversación fue divulgada públicamente y confirmó que la dirigente se encuentra en tránsito y en permanente contacto con los organizadores del evento.
Revelan llamada de María Corina Machado que confirmó su viaje a Oslo
La conversación difundida comienza con el momento en que Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego, confirma que está hablando con Machado:
- “¿Es María Corina?”
- “Sí, soy María Corina”, responde ella.
El funcionario expresa alivio al saber que la dirigente está a salvo:
- “Qué alegría oír tu voz… Nos alegra mucho escuchar que estás a salvo”, señala Frydnes.
Machado responde brevemente:
- “Yo también”.
Acto seguido, la dirigente adelanta que, una vez se encuentren en persona, compartirá con él y con Christian lo que ocurrió para permitir su salida:
- "Te contaré lo que tuvimos que pasar y cuántas personas arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo… esto es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano"
Frydnes insiste en que tome el avión sin demora:
- “Hazlo, por favor, hazlo”.
Este fue el contundente mensaje que envío María Corina antes de partir a Oslo
Antes de finalizar, Machado entrega un mensaje dirigido al Comité y al pueblo noruego:
- "Querido Jorgen, en nombre del pueblo venezolano, una vez más, quiero agradecer… este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad… Nos sentimos muy emocionados y muy honrados”.
En su intervención explica que, a pesar de su esfuerzo, no logrará llegar a tiempo a la ceremonia, aunque sigue rumbo a Oslo en ese mismo momento:
- “No podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo y de camino a Oslo en este momento”.
Remarca que su familia, su equipo y numerosos venezolanos ya se encuentran en la ciudad, razón por la cual considera que serán ellos quienes reciban el reconocimiento en representación del país.
“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años”.
El presidente del Comité Noruego cierra la conversación deseándole un viaje seguro:
“Buen viaje. Estamos deseando tenerte aquí… Ana Corina te representará a ti y a tu familia en la ceremonia”.
Machado responde con un mensaje final antes de cortar la llamada:
- “Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Adiós”.
La divulgación del diálogo confirmó que María Corina continúa en desplazamiento hacia Oslo, en coordinación directa con los organizadores del Nobel y con la expectativa de reencontrarse con su familia y los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en la ciudad para acompañar el reconocimiento otorgado.