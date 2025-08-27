En video: así fue apedreado el carro de Javier Milei en medio de una jornada política en Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, vivió momentos de tensión este miércoles 27 de agosto en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, cuando debió ser evacuado de un acto de campaña de La Libertad Avanza. La caravana presidencial fue atacada con piedras y objetos contundentes, lo que obligó a su equipo de seguridad a retirarlo de inmediato.

De acuerdo con testigos presentes, Milei se encontraba de pie en la parte trasera de una camioneta, acompañado por su hermana Karina Milei y otros candidatos locales, cuando comenzaron los disturbios. Una piedra impactó contra el capó del vehículo y se escucharon consignas opositoras como "¡Fuera, Milei!", mientras algunos manifestantes arrojaban escombros desde un contenedor ubicado en la zona.

El ataque a la caravana de Milei en Buenos Aires

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la multitud lanza objetos contra el vehículo presidencial. La Policía Federal intervino para contener los enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del mandatario, quienes también se enfrentaron verbalmente en las calles.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, no se registraron heridos durante el incidente. Sin embargo, el ataque ocurre en un contexto político complejo, con elecciones locales programadas para el 7 de septiembre y legislativas el 26 de octubre, donde Milei busca consolidar el poder de su gobierno frente a una oposición fuerte en la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo.

Escándalos y tensiones en la campaña electoral

El episodio se suma a las tensiones que rodean al oficialismo en medio de denuncias de corrupción contra Karina Milei y otros funcionarios cercanos. En días recientes, la justicia argentina allanó propiedades como parte de una investigación por un presunto plan de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que ha intensificado la confrontación política.

Para los opositores, la presencia del presidente en barrios del conurbano bonaerense responde únicamente a la campaña electoral, mientras critican la falta de obras públicas y la gestión de su administración en los últimos 18 meses. En contraste, los simpatizantes de Milei defienden su plan de ajuste y lo consideran clave para atraer inversión extranjera y reactivar la economía.