Trump propone la pena de muerte para asesinos en Washington: "No tenemos otra opción"

En medio de una reunión de gabinete, en la que estaban presentes los medios de comunicación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso aplicar la pena de muerte a todo el que cometa homicidio en Washington.

A pesar de que fue abolida en 1913 para el área del Distrito Capital, el mandatario insiste en que sería la única manera de acabar con la tasa de homicidios en Washington, que lo llevó a comparar la ciudad con Bogotá y Ciudad de México, hace unos días:

RELACIONADO Soldados de la Guardia Nacional que Trump desplegó en Washington patrullaran armados

“La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, comentó, al anunciar que desplegaría tropas de la Guardia Nacional en la ciudad y pondría a la Policía bajo control federal.

Pena capital para homicidas forma parte de su plan para “liberar” a Washington de la criminalidad:

La propuesta obligaría a Washington a presentar cargos federales elegibles para la pena de muerte, en la única jurisdicción del país que permite procesar delitos en su tribunal local o en el federal.

Sin embargo, convencer a los jurados de que aprueben la pena de muerte, sería un reto sin precedentes para la Fiscalía; ya que tendría que replicar una argumentación que no dé lugar a dudas en cada uno de los casos de homicidio.

Aún así, el presidente sostiene que “sería una ciudad si delincuencia (…) si alguien asesina en la capital, se aplica la pena capital. Si alguien mata a alguien en Washington, buscaremos la pena de muerte. Es una medida preventiva muy fuerte, pero todos los que han escuchado sobre ella, están de acuerdo”.

La propuesta solo cobija a Washington:

En su reunión de gabinete, el presidente admitió que el país puede no estar preparado para la medida y dijo que, cada estado “tendrá que tomar su propia decisión”.

Para “liberar” a la ciudad de sus índices de criminalidad, Trump ya ha tomado medidas cuestionadas, como el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y el Ejército, que la semana pasada recibieron la orden de patrullar con armamento.