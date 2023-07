“Rusia es una amenaza aguda a corto plazo”: general de EE. UU. Laura Richardson

Hace varios días en Cartagena se realizaron las maniobras Unitas. Esto debido a que Colombia fue elegida país anfitrión para llevar a cabo esta operación en la que participan buques, submarinos y demás.

En diálogo con Noticias RCN, la general Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, reveló lo que significa para ella liderar la operación en el territorio colombiano.

“Es extremadamente su participación aquí, en Unitas. Son 64 años de este ejercicio que representa las democracias y cómo las democracias pueden satisfacer al pueblo, pero es muy especial para todos”, indicó la general.

Adicional a esto, explicó lo que significa para Colombia haber tenido la operación en Cartagena.

“Son 27 las naciones que forman parte de esta operación y eso requiere una gran cantidad de trabajo en conjunto, en democracia, democracias afines, trabajando juntas y mostrando su equipo militar, pero también siendo capaces de transcender esas barreras de idiomas, reuniendo todos los efectos de un poderío militar", añadió.

Noticias RCN: ¿Cómo ve usted esa cooperación entre Colombia y los Estados Unidos?

L.R: Bueno, yo diría que son 200 años de relaciones bilaterales, lo celebramos el año pasado y no podría ser mejor, no podría ser más fuerte, pero ¿qué importante es dar ejemplo? Y Colombia da ese ejemplo cada día con Unitas y liderando ese ejercicio. Lo han demostrado, esta capacidad de liderazgo en la región.

Noticias RCN: ¿Considera que esa cooperación es todavía la misma teniendo en cuenta el cambio en política?

L.R: Bueno, las políticas son políticas, tenemos que esperar que cambien cuando los gobiernos cambien, por eso es valioso que las fuerzas militares mantengan esa cooperación constante y sigan colaborando estrechamente, aunque las políticas puedan ser diferentes, pero la relación entre ellas sigue siendo muy fuerte.

Noticias RCN: ¿Es un problema para los Estados Unidos ver que algunos países de la región están cambiando la estrategia y están mirando de otra forma la lucha contra las drogas y contra el crimen organizado?

L.R: Las organizaciones criminales transnacionales se han hecho mucho más poderosas, su portafolio se ha diversificado, así que las cosas no siguen igual y no, no esperamos que estén igual, pero tenemos que adaptarnos y adelantarnos y yo diría que estamos haciendo esto acá en Unitas de muy buena manera.

Noticias RCN: ¿Qué piensa acerca de lo que dijo Gustavo Petro respecto a que es lo mismo apoyar a Rusia que a Estados Unidos?

L.R: Yo diría que demostrar lo que es democracia y lo que puede aportar a la región. Sí queremos que el hemisferio occidental siga siendo libre, seguro y próspero, pero tenemos que trabajar más duro y redoblar esfuerzos. Lo que está haciendo Rusia, con la invasión no provocada e injustificada a Ucrania, habla por sí solo. ¿Quieres estar del lado de Rusia o del lado del equipo de la democracia? Porque aquí mismo en Colombia, en Unitas, estamos demostrando el equipo de la democracia.

Noticias RCN: ¿Cree que es una amenaza la presencia de China y Rusia en el continente?

L.R: Lo es, creo que es una amenaza a largo plazo. Considero que Rusia es más una amenaza aguda a corto plazo. Opino que todas las cosas negativas que China ha hecho en la región, con los préstamos trampa y los proyectos de infraestructura, que no se terminan, los sobrecostos de estándar, retrasos en los proyectos y buen, no me importa si la gente viene al hemisferio occidental a invertir, a hacer que la región sea segura y próspera, pero si no es así el equipo democracia tiene que sacar.

Noticias RCN: ¿Cómo ve usted el futuro de esta relación entre Colombia y Estados Unidos?

L.R: Bueno, los militares son apolíticos, las relaciones entre militares son muy sólidas y mientras las relaciones políticas y las administraciones cambian, las relaciones militares se mantienen fuertes y eso es muy importante porque se supone que somos apolíticos y debemos mantener la paz, la democracia, obedecer la Constitución bajo la que hicimos juramento y lo tomamos muy en serio.

Noticias RCN: ¿Cómo ha enriquecido su vida ser la primera mujer general del comando sur de Estados Unidos?

L.R: Te diré que soy la primera mujer en dirigir el comando sur, pero no seré la última y eso me hace muy feliz.