Estos fueron los desgarradores mensajes de último adiós de la pareja del cantante asesinado en un hecho sicarial

El cantante fue asesinado el pasado 19 de agosto de 2025, tras ser interceptado por dos hombres que se movilizaban en moto.

Foto: Freepik.

agosto 26 de 2025
06:04 p. m.
El pasado 19 de agosto de 2025, Ernesto Barajas, el cantante que era el vocalista de Enigma Norteño, el grupo de música regional mexicana, fue asesinado.

El artista se encontraba dentro de su camioneta en un parqueadero ubicado en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, y dos hombres que se movilizaban en una moto se hicieron al lado del vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, encontraron al cantante Ernesto Barajas sin signos vitales. Además, de inmediato comenzaron con la respectiva investigación del caso para determinar quiénes fueron los responsables.

Tras este trágico hecho, el funeral del cantante mexicano fue el pasado 22 de agosto de 2025 y, en las últimas horas, Alexis Sillas, la esposa de Ernesto Barajas, le dedicó desgarradores mensajes de último adiós.

Estos fueron los desgarradores mensajes de Alexis Sillas, la esposa del cantante Ernesto Barajas, tras su asesinato

Alexis Sillas, la pareja del cantante Ernesto Barajas, lo recordó con una serie de fotos y videos y manifestó que daría todo por volver a estar a su lado y lo describió como un hijo excepcional.

"Haría cualquier cosa por sentarnos a hablar de todo o quedarnos en silencio juntos hasta envejecer", inició escribiendo la esposa del Ernesto Barajas.

"Fuiste el mejor hijo, fue en lo primero que me fijé, en el amor más grande hacia tu madre y tus hermanos", complementó.

Además, le agradeció por cada uno de los momentos, de las enseñanzas, le deseó un descanso en paz y le prometió que siempre lo tendría presente en su vida.

¿Qué hipótesis en establecido las autoridades tras el asesinato de Ernesto Barajas, el cantante mexicano?

Las autoridades que están al frente de este caso han detallado que no se descarta que el crimen haya podido estar relacionado con los narcocorridos.

Sin embargo, las líneas de investigación continúan abiertas y se sigue trabajando en la recopilación de pruebas testimoniales.

 

