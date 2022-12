¿Es un golpe de Estado?: Lo que significa la disolución del Congreso de Perú por Pedro Castillo

Esta no sería la primera vez que Perú se somete a la drástica decisión de Pedro Castillo. En 2019, el entonces presidente, Martín Vizcarra, en medio de una crisis política y a raíz del nombramiento de la vicepresidenta para asumir sus funciones, aplicó el artículo 134 de la Constitución de Perú que permite al presidente la facultad de disolver el Congreso:

“El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”.

Al mismo tiempo indica que no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato y que una vez disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta.

Teniendo claro qué es lo que establecen las leyes peruanas, se analiza si esta decisión se podría comparar con un golpe de Estado.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, este miércoles 7 de diciembre se enfrenta a un tercer intento de destitución en tan solo un año y medio de gestión, esta acción de apartarlo del poder ha sido impulsada por el Parlamento, razón por la que tan solo a tres horas de verse cara a cara con los detractores de su Gobierno, Castillo decidió hacer uso de sus facultades como presidente y aplicar el artículo 134 de la Constitución, descrito anteriormente.

El anuncio que encendió las alarmas fue hecho en medio de una alocución nacional en la que dijo que su más reciente decisión es la de:

Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley.

La noticia fue recibida por los parlamentarios peruanos cuando se encontraban dentro del Palacio Legislativo. En este momento se disponen a debatir en una sesión extraordinaria la vacancia presidencial tras el anuncio de Pedro Castillo.

“Respaldo al Congreso y que se inicie la sucesión presidencial. Pedro Castillo con esta actitud pisotea la mínima presunción de inocencia que por Constitución le corresponde”, indicó la congresista de la bancada Desarrollo e Integridad, Susel Paredes.

En medio del anuncio el Parlamento en pleno iba a debatir la posible remoción de Pedro Castillo de su cargo por “permanente incapacidad moral”.

Aunado a esto, la Fiscalía investiga al jefe de Estado por seis casos, la mayoría por presunta corrupción, donde Castillo habría usado su poder para lucrarse a cambio de otorgar obras públicas.

El anuncio inmediatamente provocó el rechazo de distintas fuerzas políticas, incluso del partido que lo llevó al poder, Perú Libre, que denuncia un golpe de Estado en Perú.

En horas de la mañana de este miércoles 7 de diciembre, Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, y quien estuvo detrás del triunfo de Castillo, escribió en su cuenta de Twitter que no apoyará el golpe de Estado en marcha.

Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia.