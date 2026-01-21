Demócratas buscan que los recursos utilizados para detener inmigrantes se destinen a programas sociales en los EE. UU.

En un momento en el que el número de estadounidenses que aprueban la abolición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) es mayor al número de estadounidenses que aprueban su gestión, la congresista demócrata por el estado de Illinois, Delia Ramírez, anunció que presentará un proyecto de ley para destinar los recursos que actualmente sostienen los centros de detención para inmigrantes a programas sociales que ayuden a las comunidades afectadas por las leyes de inmigración de la administración Trump.

Según dijo en declaraciones entregadas a la prensa, en la agencia “creen que no tienen límites en lo que les es permitido hacer, que no hay límites a su ilegalidad y que, mientras lleven máscaras y el presidente siga justificándolos y llamándolos héroes, pueden hacer lo que quieran”.

Ramírez insiste en que hay que adelantarse a las elecciones de medio término:

Para aprobar la iniciativa, Ramírez admitió que su partido necesita recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes con las elecciones de medio término. Sin embargo, insistió en que es buen momento para imponer límites a una agencia con gran financiamiento y poco control:

“Se escucha una y otra vez la desesperación de nuestra gente diciendo: ‘¿Qué diablos está haciendo el Congreso? ¿Por qué no nos defienden? ¿Quién lucha por nosotros? ¿Quién nos defenderá? ¿Cómo puede ser esto legal?’”.

Desde el Congreso, otros demócratas hicieron un llamado a los republicanos a trazar límites a los oficiales de inmigración o, de lo contrario, amenazaron con oponerse a futuras leyes de financiamiento.

“Para mí, es muy importante que demostremos un sentido de urgencia, especialmente en este momento. Esperar hasta enero del próximo año para presentar el proyecto, conseguir apoyos y preparar los argumentos a favor… sería demasiado tarde para nosotros”, destacó Ramírez.

Miembros del partido de oposición insisten en que acabar con ICE no es la solución:

Aunque la congresista por Illinois explicó que “ya existen sistemas para hacer cumplir la ley penal” y de aprobarse su iniciativa no van a desaparecer, pretende eliminar al ICE de la ecuación.

Propuesta que, según una fracción del partido demócrata, podría desviar la atención de una conversación sobre imponer límites a la agencia y condenar sus acciones en materia de inmigración.