¡Doloroso! Habló la familia del niño ecuatoriano de cinco años que fue arrestado por ICE

El pequeño fue detenido por los agentes de ICE cuando volvía del colegio. Su papá también está arrestado.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 23 de 2026
03:13 p. m.
Hay indignación por el arresto que efectuó el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE) contra un niño de cinco años en Mineápolis, donde ha habido marchas. Las cámaras grabaron el momento en el que los agentes migratorios se lo llevaron, sin importarles que se tratara de un menor.

La zona de Mineápolis está rodeada por miles de funcionarios, dado que es uno de los puntos en donde se ha enfocado la política de la administración Trump contra la migración ilegal. Las redadas consisten en llegarles de sorpresa para capturarlos.

La imagen que le da la vuelta al mundo: el agente agarrando al niño

El protagonista de este caso fue Liam Conejo Ramos, hijo de Adrián Conejo Arias. El niño nacido en Ecuador fue arrestado cuando llegaba a su casa tras volver del colegio, en donde estaba cursando preescolar.

De acuerdo con lo mencionado por Zena Stenvik, superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, el niño fue usado como carnada para tocar la puerta y evidenciar si había más personas en la vivienda.

La imagen más impactante fue la del menor subiendo al vehículo de ICE. Tenía un gorro azul con orejas blancas y aún portaba su mochila, de la cual el agente lo estaba llevando.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, indicó que los agentes están protegiéndolo. El papá también permanece en un centro de detención de Texas. La situación ha generado eco y serios cuestionamientos.

El clamor de la abuela

En diálogo con la cadena DNews, hablaron los familiares del niño desde Quito, quienes pidieron su liberación, tanto la de él como la de su papá.

“Él (Adrián) iba llegando con el pequeño de la escuela a casa. Cuando se estacionó el carro, llegó ICE y ni siquiera apagó el carro; lo bajaron y no preguntaron nada. Lo esposaron y el niño seguía adentro del carro. Después los subieron al carro de ICE”, contó Blanca Conejo, tía del niño.

Lucila Arias, su abuela, también se pronunció: “Me siento mal porque es mi nieto preferido. El más chiquito es él y estoy triste. Lo único que pido es que suelten a mi nieto y a mi hijo. No son malos, solo se fueron a trabajar”.

