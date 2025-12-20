CANAL RCN
Internacional

¿Intervención armada en Venezuela? Esto dijo Lula da Silva en cumbre del Mercosur

El presidente de Brasil se refirió a la ofensiva militar que adelanta Estados Unidos sobre Venezuela.

¿Intervención armada en Venezuela? Esto dijo Lula da Silva en cumbre del Mercosur
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: AFP.

AFP

diciembre 20 de 2025
08:48 a. m.
En las últimas horas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indico durante la cumbre de presidentes del Mercosur que una guerra en Venezuela provocaría una catástrofe humanitaria.

El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

Lula da Silva habló de una eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

El mandatario brasileño se ofreció para mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática y evitar un conflicto armado.

También señaló que "los límites del derecho internacional están siendo probados”.

Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo.

Más de 100 muertos dejan los bombardeos de EE. UU. a ‘narcolanchas’

El más reciente informe del gobierno de Trump señala que los ataques de Estados Unidos en el Caribe dejan hasta el momento 104 muertos.

Recientemente Trump, en una entrevista telefónica con la emisora NBC News respondió a la pregunta de si descartaba una guerra en Venezuela, contestó: "No lo descarto".

