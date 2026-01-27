CANAL RCN
Internacional

¡Pilas! España abrirá la puerta a medio millón de migrantes para trabajar en cualquier sector

Con este plan los migrantes en situación irregular podrán legalizar su estadía y trabajar en cualquier sector del país.

Regularización de migrantes en España
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 27 de 2026
12:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

España está a punto de dar uno de los pasos más grandes en materia migratoria de los últimos años.

El Gobierno de izquierdas anunció que se dispone a aprobar un plan de regularización masiva que beneficiará a aproximadamente 500.000 personas migrantes, una decisión que abre una oportunidad para quienes viven en el país sin estatus legal.

¿Cómo viajará Petro a EE. UU.? Este es el permiso especial que le permitirá entrar a la Casa Blanca
RELACIONADO

¿Cómo viajará Petro a EE. UU.? Este es el permiso especial que le permitirá entrar a la Casa Blanca

El anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien confirmó que esta medida busca reconocer la presencia de cientos de miles de personas que ya hacen parte de la vida social y laboral del país, pero que hasta ahora permanecían en la informalidad y la incertidumbre.

¿Quiénes podrán aplicar a la regularización en España?

De acuerdo con lo explicado por la ministra Saiz en la televisión pública, el plan permitirá regularizar a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten una permanencia mínima de cinco meses en el territorio nacional.

Uno de los puntos clave del plan es que los migrantes regularizados podrán trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier lugar del país, lo que representa un cambio para miles de personas que hasta ahora se veían obligadas a subsistir sin garantías laborales ni estabilidad jurídica.

Las tramitaciones se podrán iniciar a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio, periodo en el que se habilitará el proceso administrativo para acceder a la regularización.

Según el Gobierno, esta ventana permitirá ordenar y canalizar una situación que durante años se ha mantenido en la informalidad. Así lo afirmó Elma Saíz:

Lo que estamos haciendo es reconocer y dignificar. Dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país.

¿Cómo hicieron posible la aplicación de este plan de regularización de migrantes?

Para hacer viable este plan, el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez recurrió a la figura del real decreto, un mecanismo previsto en la Constitución española que permite aprobar la norma sin necesidad de someterla a votación en el Parlamento, donde el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente.

VIDEO | Sujetos rodearon y ejecutaron a tiros a un hombre frente a su familia dentro de un restaurante en Cali
RELACIONADO

VIDEO | Sujetos rodearon y ejecutaron a tiros a un hombre frente a su familia dentro de un restaurante en Cali

Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, la medida entrará en vigor.

Cabe mencionar que, el anuncio se produjo tras una reunión entre el Gobierno y su aliado político Podemos, que recibió con satisfacción la iniciativa y respaldó la regularización como una herramienta para fortalecer la economía nacional, que actualmente presenta cifras macroeconómicas favorables.

Esta regularización excepcional también responde a una iniciativa popular respaldada por más de 600.000 firmas y cerca de 900 asociaciones, que exigían una solución definitiva para los migrantes en situación irregular.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Gobierno Trump recibe una demanda de las familias de navegantes que fallecieron en ataques contra “narcolanchas”

Visa

Cambian las reglas para obtener la visa americana de estas personas en 2026: estos son los nuevos requisitos

Cine

Luto en el cine: falleció icónico actor de doblaje que le dio voz a Spider-Man durante años

Otras Noticias

Inpec

Director del Inpec advierte que ninguno de los 16 inhibidores de señal instalados en cárceles del país funciona

Al menos diez bloqueadores se encuentran fuera de servicio y los otros seis no funcionan.

Corte Constitucional

Fuerte llamado de la Corte Constitucional a los Planes Adicionales de Salud

El pronunciamiento del alto tribunal se originó tras estudiar dos acciones de tutela relacionadas con la negación de servicios médicos esenciales.

Luis Díaz

El golazo de Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern que se hizo viral: “Mágico”

Artistas

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad

Finanzas personales

Esto es lo que prestan los bancos en 2026 para vivienda VIS: tome nota si necesita