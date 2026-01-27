¡Pilas! España abrirá la puerta a medio millón de migrantes para trabajar en cualquier sector

España está a punto de dar uno de los pasos más grandes en materia migratoria de los últimos años.

El Gobierno de izquierdas anunció que se dispone a aprobar un plan de regularización masiva que beneficiará a aproximadamente 500.000 personas migrantes, una decisión que abre una oportunidad para quienes viven en el país sin estatus legal.

El anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien confirmó que esta medida busca reconocer la presencia de cientos de miles de personas que ya hacen parte de la vida social y laboral del país, pero que hasta ahora permanecían en la informalidad y la incertidumbre.

¿Quiénes podrán aplicar a la regularización en España?

De acuerdo con lo explicado por la ministra Saiz en la televisión pública, el plan permitirá regularizar a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten una permanencia mínima de cinco meses en el territorio nacional.

Uno de los puntos clave del plan es que los migrantes regularizados podrán trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier lugar del país, lo que representa un cambio para miles de personas que hasta ahora se veían obligadas a subsistir sin garantías laborales ni estabilidad jurídica.

Las tramitaciones se podrán iniciar a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio, periodo en el que se habilitará el proceso administrativo para acceder a la regularización.

Según el Gobierno, esta ventana permitirá ordenar y canalizar una situación que durante años se ha mantenido en la informalidad. Así lo afirmó Elma Saíz:

Lo que estamos haciendo es reconocer y dignificar. Dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país.

¿Cómo hicieron posible la aplicación de este plan de regularización de migrantes?

Para hacer viable este plan, el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez recurrió a la figura del real decreto, un mecanismo previsto en la Constitución española que permite aprobar la norma sin necesidad de someterla a votación en el Parlamento, donde el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente.

Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, la medida entrará en vigor.

Cabe mencionar que, el anuncio se produjo tras una reunión entre el Gobierno y su aliado político Podemos, que recibió con satisfacción la iniciativa y respaldó la regularización como una herramienta para fortalecer la economía nacional, que actualmente presenta cifras macroeconómicas favorables.

Esta regularización excepcional también responde a una iniciativa popular respaldada por más de 600.000 firmas y cerca de 900 asociaciones, que exigían una solución definitiva para los migrantes en situación irregular.