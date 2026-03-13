200 páginas web siguen bloqueadas en Venezuela: el señalamiento de activistas en el Día mundial contra la censura

La red de censura que supera los 200 sitios web bloqueados motivó este viernes, 13 de marzo, una enérgica protesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, donde activistas exigieron al gobierno interino el cese de lo que consideran una "política de Estado" represiva.

La manifestación, convocada en el marco del Día Mundial contra la Censura de Internet, ocurre bajo la gestión de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Pese al cambio de mando, Andrés Azpurua, de la ONG Venezuela Sin Filtro, alertó que "no ha habido cambios en la censura de internet" y fue tajante al declarar: "Si queremos que haya democracia en Venezuela tiene que desbloquearse internet".

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400 medios han cerrado en los últimos 30 años:

La magnitud del cerco informativo fue detallada por Azpurua, que explicó que las restricciones en los principales proveedores "cubre más de 60 sitios web de noticias y prácticamente todo el ecosistema de medios venezolanos y medios internacionales".

A este panorama se suma la denuncia de Delvalle Canelón, portavoz del Colegio de Periodistas, que recordó que durante casi tres décadas de chavismo se han cerrado más de 400 medios de comunicación.

Ante este historial, Luis Serrano, de la ONG Redes Ayuda, destacó la necesidad de una apertura inmediata durante la protesta: "Estamos exigiendo que se levanten estos bloqueos y diciéndoles muy claramente que para que haya una Venezuela libre, necesitamos un internet libre".

También exigen el regreso de las emisoras privadas a la radiofrecuencia:

Bajo la consigna "libertad de expresión para internet y televisión", los defensores de derechos humanos vincularon la salud democrática del país con el libre flujo de datos.

Oscar Murillo, coordinador de Provea, señaló que la aspiración del gremio es el retorno de las emisoras radiales privadas para consolidar un "tejido comunicacional abierto" que rompa con décadas de silenciamiento.