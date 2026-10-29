Por considerarlas “antivalores” ciudades y pueblos de país latino prohíben las celebraciones de Halloween

Como una amenaza a los valores y una forma de incitar las prácticas "diabólicas", fueron calificadas las celebraciones de Halloween en pueblos y ciudades de Honduras, donde quedaron prohibidas, generando un intenso debate sobre la libertad de expresión, que ya llegó al Congreso.

Por iniciativa de la diputada opositora de izquierda Dunia Jiménez, llegó a la Cámara un proyecto para vetar concursos de disfraces, decoraciones y cualquier dinámica recreativa ligada a esta fecha en todos los centros educativos del país.

Según declaró la congresista en declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, existen diversos sectores preocupados por su impacto y argumentan que van en contra de los principios que buscan inculcar en la educación de las nuevas generaciones.

Alcaldías han impuesto restricciones sobre el Halloween:

Las restricciones ya son una realidad a nivel local. Al menos seis alcaldías hondureñas dictaron medidas estrictas contra la fietsa de origen estadounidense.

En San Juan, las autoridades advirtieron a través de un comunicado que denegarán permisos a todo evento que "promueva o incite al terror y a prácticas diabólicas".

Por su parte, la municipalidad de La Libertad justificó su bloqueo bajo el argumento de rechazar "símbolos como brujas, fantasmas y monstruos vinculados a lo oculto".

En el municipio, incluso, llegó a prohibirse a los establecimientos de comercio la venta y publicidad de productos alegóricos, bajo la amenaza de imponer sanciones económicas a quienes incumplan la norma.

El Halloween ha ganado popularidad entre la juventud hondureña:

Las nuevas restricciones, enmarcadas en una serie de políticas de corte conservador promovidas desde el Gobierno, ha encendido las alarmas en materia de derechos civiles.

La historiadora y gestora cultural Naydeli Alvarado señaló a la AFP que, aunque la víspera de todos los santos "no es una celebración autóctona", sancionar a las personas que elijan festejarlo constituye una falta grave contra el Estado laico y limita la libertad de los ciudadanos.

Pese a ser un país de arraigo mayoritariamente cristiano donde el 31 de octubre no solía celebrarse, el Halloween ha ganado terreno de forma acelerada entre la juventud hondureña en los últimos años, convirtiéndose en el centro de una disputa entre las costumbres locales y las expresiones culturales globales.