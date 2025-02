¿Cuáles fueron las sanciones que EE. UU. le impuso a la Corte Penal Internacional?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva con la que decretó una serie de sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión se tomó debido a las sanciones que el tribunal internacional decretó sobre altos funcionarios del gobierno de Israel como el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“La CPI ha ejercido su jurisdicción sobre personal de los Estados Unidos y de algunos de sus aliados, incluido Israel, y ha abierto investigaciones preliminares sobre ellos sin tener una base legítima, y ​​ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ex Ministro de Defensa, Yoav Gallant”, aseguró el presidente Trump.

Además, el mandatario consideró que las acciones de la CPI atentaban contra los intereses de EE. UU. y sus aliados.

¿Cuáles fueron las sanciones que EE. UU. impuso a la CPI?

“Estados Unidos impondrá consecuencias tangibles y significativas a los responsables de las transgresiones de la CPI, algunas de las cuales pueden incluir el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de la entrada a Estados Unidos de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares directos”, aseguró la Casa Blanca.

Las sanciones son:

El bloqueo de los bienes e intereses en bienes que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de un estadounidense. No podrán transferirse, pagarse, exportarse, retirarse o negociarse de otra manera. Esta medida aplica a personas que, por ejemplo, hayan colaborado en los esfuerzos investigativos de la CPI contra una persona protegida por la ley de EE. UU. (como militare so funcionarios del Gobierno) sin el consentimiento del país de nacionalidad de esa persona. “Determino que para que estas medidas sean efectivas para abordar la emergencia nacional declarada en esta orden, no es necesario que haya una notificación previa.

RELACIONADO Donald Trump asegura que Israel le entregará Gaza tras la guerra

Prohibición de las donaciones para el beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados.

Suspensión de la entrada del personal extranjero con bienes bloqueados en EE. UU., sus familiares directos o extranjeros que el Secretario de Estado determine que están empleados por la CPI o que actúan como agentes de la misma. Su ingreso solo se permitiría si es autorizado por el Secretario de Estado.

Estas sanciones podrían recrudecerse pues la orden ejecutiva establece que dentro de los 60 días a partir de la fecha de esta orden, el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, presentará al presidente un informe sobre las personas adicionales que deberían incluirse dentro del alcance.

¿Por qué EE. UU. impuso sanciones a la CPI?

De acuerdo a la orden ejecutiva la CPI no tiene jurisdicción sobre EE. UU. o Israel ya que ambos países no hacen parte del Estatuto de Roma. Además, de acuerdo con la Casa Blanca, las acciones de la CPI pusieron en riesgo al personal de EE.UU., incluyendo al militar.

Vale la pena destacar que en 2002 el Congreso promulgó una ley que protege a EE. UU., su personal militar , funcionarios y a los funcionarios y personal militar de ciertos países aliados contra el procesamiento penal por parte de un tribunal penal internacional del que los Estados Unidos no son parte.

Además, el gobierno Trump señala que EE. UU. e Israel no reconocen la jurisdicción de la Corte en cuestión “y ambas naciones son democracias prósperas con ejércitos que se adhieren estrictamente a las leyes de la guerra”.

“Estados Unidos sigue comprometido con la rendición de cuentas y con el fomento pacífico del orden internacional, pero la CPI y las partes del Estatuto de Roma deben respetar las decisiones de Estados Unidos y otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de la CPI, en consonancia con sus respectivas prerrogativas soberanas”, aseguró la Casa Blanca.