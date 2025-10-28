Arabia construirá un estadio suspendido en el aire para la Copa del Mundo 2034

Los más fieles fanáticos del fútbol ya se encuentran al tanto de los detalles para la próxima Copa del Mundo, en el año 2034, que se llevará a cabo en Arabia Saudita, convirtiéndose en el segundo país de Medio Oriente en organizar este titánico evento.

Por esto, los detalles ya han sorprendido a millones de internautas ya que, a nueve años de este encuentro deportivo, este mundial de fútbol promete convertirse en uno de los más impactantes por sus diseños futuristas y lo impresionante de sus recintos.

Estadio en el aire en Arabia Saudita

El estadio recibirá el nombre de NEOM y se encontrará ubicado en la cima de un edificio a 350 metros de altura y contará con una capacidad para 46.000 personas. Este proyecto, que parece desafiar los límites de lo convencional, funcionaría con energía solar y eólica por lo que su construcción está prevista para mediados del 2027 con una fecha estimada para su inauguración en el 2032.

El NEOM Sky Stadium estará ubicado en The Line, una ciudad futurista que posee un diseño lineal de 170 km de largo y que actualmente se está construyendo para este ambicioso megaproyecto.

Según comentaristas, su gran capacidad, que busca albergar a los 48 equipos del torneo mundialista, permitiría que se puedan realizar desde los partidos de la fase de grupos hasta los cuartos de final.

¿Quién está construyendo el estadio en el aire?

Portavoces internacionales también han señalado que este proyecto cuenta con el respaldo de una de las empresas petroleras más importantes por lo que con esta construcción se busca “revolucionar nuestra civilización” y transformar la economía de dicho país.

Así mismo, NEOM cuenta con el respaldo de la Familia Real Sudí y se estima que para su construcción se requieran cerca de 1,5 billones de dólares. Su modelo también busca suplir todas las necesidades de los residentes, quienes podrían acceder a todos los servicios estimados en menos de cinco minutos.