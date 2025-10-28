CANAL RCN
Gobierno de Río reporta 64 muertos en megaoperativo contra el crimen organizado

La intervención generó un fuerte impacto en la vida cotidiana de más de 200.000 residentes, con escuelas cerradas.

Foto: AFP

octubre 28 de 2025
04:11 p. m.
Rio de Janeiro vivió el martes una jornada de violencia extrema durante el "Operativo Contención", la acción policial más letal registrada en la ciudad contra el crimen organizado. Al menos 64 personas murieron, entre ellas 60 presuntos delincuentes y cuatro policías, según cifras oficiales.

Unos 2.500 agentes fuertemente armados ingresaron a los complejos de Alemao y Penha, en el norte de la ciudad, donde se enfrentaron a miembros del Comando Vermelho, la mayor organización criminal de la región. La operación incluyó tiroteos, incendios y escenas de guerra urbana, constató un periodista de la AFP.

En la favela Vila Cruzeiro, los uniformados custodiaban a una veintena de jóvenes sentados en la acera, descalzos y sin camiseta, mientras ráfagas de disparos mantenían aterrorizada a la población. Comercios cerrados y calles vacías reflejaban el clima de tensión que aún persiste en la zona.

La población, atrapada entre fuego cruzado y drones

"Está todo el mundo aterrorizado porque es mucho ruido de disparos", dijo por teléfono una fuente que participa en proyectos sociales en el complejo de favelas Penha.

Además, se trata de la "primera vez" que se ven drones de los presuntos delincuentes lanzando bombas, agregó desde fuera de la comunidad esta fuente que no quiso revelar su nombre por temor a represalias.

"Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones. (...) Es narcoterrorismo", dijo por su parte Castro en X, junto a un video de un dron lanzando un proyectil desde el cielo.

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas pobres de Rio, donde los agentes suelen enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado.

La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

"Está todo parado y nos quedamos sin bus, sin nada, en este caos y sin saber qué hacer", dijo Regina Pinheiro, una jubilada de 70 años que intentaba regresar a su casa.

Más de 50 autobuses fueron utilizados para armar barricadas por parte de supuestos criminales, informó el sindicato del ramo en Rio.

Hasta ahora, la operación más letal en Rio, donde viven unos seis millones de personas, había tenido lugar durante la pandemia de Covid, en 2021, con saldo de 28 muertos en un solo día.

Operativo en Alemao y Penha deja 81 detenidos y 200.000 afectados

La operación policial desplegada en la madrugada del martes en los complejos de Alemao y Penha, en Rio de Janeiro, dejó al menos 81 detenidos y la incautación de 42 fusiles, según el gobierno estatal.

A bordo de 32 vehículos blindados, la fuerza pública ingresó a las zonas con apoyo de helicópteros y drones, en una ofensiva que incluyó el decomiso de “una gran cantidad de droga”, según declaró el gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro.

La intervención generó un fuerte impacto en la vida cotidiana de más de 200.000 residentes, con escuelas cerradas, rutas de autobuses desviadas y servicios de salud suspendidos, informó la asamblea legislativa del estado.

En medio del clima de tensión, una escuela de Ipanema pidió retirar a los alumnos antes de tiempo, mientras Castro advirtió que los batallones permanecen en estado de alerta ante posibles represalias.

