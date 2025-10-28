CANAL RCN
Internacional

Alemania demuele dos torres de refrigeración en una central nuclear abandonada

Aunque el acontecimiento se llevó la atención de los asistentes, el uso de este tipo de energía ha generado un gran debate.

Foto: AFP
Noticias RCN

octubre 28 de 2025
03:58 p. m.
El pasado sábado 25 de octubre se llevaron a cabo las explosiones controladas de dos torres de refrigeración de la central nuclear Gundremmingen, en el sur de Alemania. El hecho conmocionó a los habitantes por lo que los llevó a reunirse para ser testigos en directo de la demolición.

¿Por qué se realizó la demolición en la central Gundremmingen?

Por medio de esta demolición, las autoridades alemanas lograron la destrucción de las dos estructuras de hormigón de 160 metros de alto y con un peso aproximado de 56.000 toneladas. El derrumbe fue transmitido en vivo por la televisión nacional, mientras que un gran número de personas se reunieron, a los alrededores de la instalación, para ser expectantes del acontecimiento.

Según portavoces internacionales, esta central nuclear dejó de funcionar a mediados del año 2021 tras decisiones políticas que fueron aceleradas por Angela Merkel, física y excanciller de Alemania. Dicha decisión habría correspondido a la creciente preocupación internacional que se desarrolló en la central nuclear de Fukushima, en Japón, luego del terremoto y posterior tsunami que generaron la catástrofe nuclear.

¿Cuáles son los riesgos de la energía nuclear?

El uso de energía nuclear ha generado un gran debate internacional por uso ya que, aunque la generación de esta electricidad se encuentra libre de emisiones de carbono y ha sido considerada como una fuente de energía confiable, también genera diferentes riesgos a raíz del manejo de los residuos radiactivos que representan serios peligros para la humanidad y los ecosistemas.

Los altos costos para su mantenimiento también han estado relacionados con el abandono de estas plantas a lo largo del mundo, generando significativas probabilidades de accidentes.

Si bien son varias las ventajas y desventajas, organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica se han encargado de participar en las políticas que permiten la regulación, seguridad, protección, no proliferación y el manejo de estos residuos a nivel internacional.

