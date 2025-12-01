Estados Unidos asegura que liberación de rehenes israelíes podría darse “en cualquier momento”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo que la liberación de los rehenes israelíes aún retenidos por el grupo palestino Hamás podría ocurrir en las próximas horas.

RELACIONADO Israel anuncia plan para destruir los túneles de Hamás tras la liberación de rehenes

EE. UU. asegura que liberación de rehenes podría darse "en cualquier momento"

Según declaró en una serie de entrevistas televisivas, la administración del presidente Donald Trump está ejerciendo toda la presión diplomática necesaria para garantizar la estabilidad en Gaza y la seguridad de los cautivos.

“Debería ser en cualquier momento”, dijo Vance durante su participación en el programa Meet the Press de NBC News, al ser consultado sobre el posible momento de la liberación.

Más tarde, en el espacio This Week de ABC, agregó que se espera que los rehenes sean liberados “en las próximas 24 horas, probablemente mañana temprano, hora de Estados Unidos”, lo que correspondería a horas de la tarde en Israel.

El vicepresidente subrayó además el compromiso de Washington con la estabilidad de Oriente Medio, señalando que se requerirá “una influencia y una presión constantes del presidente de Estados Unidos hacia abajo” para mantener la paz en la región.

Vance también confirmó que 200 soldados estadounidenses serán desplegados en Israel, con el objetivo de supervisar el alto el fuego en Gaza, descartando cualquier tipo de participación en combate.

“Nunca estuvieron destinados a desempeñar funciones de combate”, aseguró en el programa Face the Nation de CBS.

El funcionario enfatizó que no habrá tropas estadounidenses operando dentro del territorio palestino. “La idea de tener tropas sobre el terreno en Gaza no es nuestra intención, no es nuestro plan”, reiteró.

RELACIONADO Así fue la manifestación en la Plaza de los Rehenes tras avance en negociaciones entre Israel y Hamás

Finalmente, Vance explicó que el papel de Estados Unidos será garantizar que tanto las fuerzas israelíes como Hamás respeten los acuerdos alcanzados.

“Se trata de asegurar que las tropas israelíes permanezcan en la línea acordada, que Hamás no ataque a civiles inocentes y que la paz alcanzada pueda sostenerse en el tiempo”, concluyó.

La comunidad internacional se mantiene a la expectativa de este posible avance humanitario, que podría marcar un punto de inflexión en la frágil tregua que vive la región.