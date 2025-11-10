Así fue la manifestación en la Plaza de los Rehenes tras avance en negociaciones entre Israel y Hamás

En medio de un evento realizado este sábado en la Plaza de los Rehenes, ubicado en Tel Aviv, capital de Israel, los enviados especiales de Estados Unidos a Medio Oriente, Steve Witkoff y Jared Kushner, se dirigieron a las familias de los rehenes secuestrados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023.

El evento contó con aproximadamente 400,000 personas reunidas en la plaza. Durante su discurso, Steve Witkoff mencionó: “Su coraje ha conmovido al mundo. Han rezado durante noches interminables y nunca dejaron que el mundo olvidara quiénes son sus seres queridos. Y de esta manera, los honran y los bendicen.” El enviado estadounidense también aseguró que los rehenes “están regresando a casa”, en referencia al acuerdo alcanzado recientemente entre Israel y Hamás.

Las conversaciones entre Israel y Hamás se desarrollan en Egipto, con la mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía. El plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump incluye un alto el fuego, la liberación de rehenes israelíes y el intercambio por prisioneros palestinos detenidos en cárceles de Israel. Aunque las posiciones entre las partes siguen siendo complejas, el acuerdo inicial ha sido calificado como un “evento histórico” por la administración estadounidense.

La presencia de Witkoff y Kushner en Tel Aviv subraya el papel activo de Washington en las negociaciones. En su intervención, Witkoff también recordó a las víctimas del ataque del 7 de octubre y a quienes han perdido la vida desde entonces.

“Recordamos a los héroes y a las almas inocentes que ya no están con nosotros. Aquellos que nos fueron arrebatados en aquel terrible y trágico día, y aquellos que han dado sus vidas en defensa de la libertad y de su nación”, mencionó Wifkoff.

Jared Kushner destaca la resiliencia de Israel y llama a la esperanza para Gaza

Por su parte, el enviado especial Jared Kushner abordó en la Plaza de los Rehenes tanto el sufrimiento de las familias israelíes como el de la población civil en Gaza, en medio de las negociaciones que avanzan entre Israel y Hamás.

Kushner expresó su deseo de ver a las familias de los rehenes alcanzar el cierre emocional que merecen, y también hizo un llamado a reconocer el sufrimiento del pueblo gazatí: “Ver a sus familias obtener el cierre que merecen y poner fin a esta pesadilla, y también ver que termine el sufrimiento del pueblo en Gaza, que en su mayoría ha vivido todo esto sin tener culpa alguna, más que haber nacido en una situación terrible”.

¿Cuándo se tiene prevista la liberación de los rehenes en poder de Hamás?

El enviado estadounidense subrayó que, aunque el ambiente en la plaza era de unidad, aún no era momento de celebrar: “No vamos a celebrar esta noche. Vamos a celebrar el lunes, cuando concluya la primera fase.” Esta declaración hace referencia al acuerdo entre Israel y Hamás que contempla la liberación de los rehenes antes del lunes a las 12:00 p.m., hora local.

Kushner elogió la respuesta de Israel ante la tragedia del 7 de octubre y los meses posteriores: “En lugar de replicar la barbarie del enemigo, eligieron ser excepcionales. Eligieron defender los valores que representan.” Añadió que se siente profundamente orgulloso de ser amigo de Israel y de apoyar su derecho a sobrevivir, prosperar y alcanzar su máximo potencial.

Las palabras de Kushner resonaron más allá de la plaza, en un momento en que la comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones en Medio Oriente.

Estados Unidos, junto con Catar y Egipto, continúa desempeñando un papel clave en la mediación entre las partes, con el objetivo de lograr un acuerdo sostenible que incluya la liberación de rehenes, un alto el fuego y garantías humanitarias para Gaza.