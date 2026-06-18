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Estados Unidos da vía libre al porte de armas entre personas que consumen marihuana

Según el Centro Nacional para Estadísticas sobre el abuso de drogas, se estima que, en 2024, 4,3 millones de estadounidenses consumían marihuana cada mes.

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Foto: imagen generada por Gemini AI

Noticias RCN

AFP

junio 18 de 2026
01:42 p. m.
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Millones de estadounidenses que consumen marihuana de forma regular ya no podrán ser catalogados como "categórica e inusualmente peligrosos" para el porte de armas.

En una decisión histórica y unánime emitida el jueves 18 de junio, la Corte Suprema determinó que es inconstitucional prohibir la posesión de armas de fuego a los consumidores habituales de esta sustancia, marcando un nuevo triunfo para los sectores que defienden la Segunda Enmienda en el país.

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El caso que da origen al dictamen:

El dictamen judicial tiene su origen en el caso de Ali Hemani, un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y pakistaní radicado en Texas. Hemani enfrentaba cargos federales por la tenencia ilícita de una pistola Glock, una acusación que se sustentó luego de que el implicado reconociera ante las autoridades que consumía marihuana aproximadamente día por medio.

Tras su primera batalla legal, un tribunal de apelaciones falló a su favor, al concluir que el veto vulneraba sus derechos constitucionales; una postura que ahora ha sido ratificada por el máximo tribunal.

La resolución de la Corte Suprema se produce a pesar de la resistencia del Departamento de Justicia bajo la administración del presidente republicano Donald Trump, que apeló la decisión de la instancia inferior aun cuando dicho gobierno suele respaldar una lectura flexible e integral sobre el derecho constitucional a las armas.

Al desestimar la impugnación, el tribunal supremo fue enfático al declarar que procesar penalmente a Hemani resulta "incompatible con la Segunda Enmienda".

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Normas frente al consumo de cannabis parecen ser más flexibles los últimos años:

El juez Neil Gorsuch hizo hincapié en el cambio de panorama legal en el territorio norteamericano, donde la normativa frente al cannabis se ha flexibilizado notoriamente en los últimos años.

Según expuso el magistrado: "El gobierno federal no solo los ha tolerado, sino que ha contribuido a impulsarlos. Todo lo cual lo deja en una posición difícil para sostener que los millones de estadounidenses que ahora consumen marihuana de forma regular son categórica e inusualmente peligrosos".

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