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Red se hacía pasar por el Tren de Aragua para amenazar y obligar a mujeres a prostituirse en España

Según las autoridades, utilizaba falsas ofertas de turismo y les infundían miedo para obligarlas a prostituirse.

Prostitución en España
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

AFP

junio 18 de 2026
08:08 a. m.
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La Policía de España reportó este jueves la captura de 17 personas señaladas de integrar una organización que, presuntamente, engañaba a mujeres venezolanas para llevarlas a España y posteriormente obligarlas a ejercer actividades sexuales bajo condiciones de control permanente.

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Según la investigación, el grupo criminal utilizaba una estrategia adicional para intimidar a las víctimas que era hacerles creer que detrás de toda la operación estaba el Tren de Aragua.

Banda se hacía pasar por el Tren de Aragua para obligarlas a prostituirse

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional de España, la organización buscaba principalmente mujeres en condición de vulnerabilidad.

La oferta inicial aparentaba ser una oportunidad, pues les pintaban viajes organizados hacia España bajo una supuesta modalidad turística.

Pero una vez llegaban al país europeo, las condiciones cambiaban por completo.

¿Qué ocurría cuando llegaban a España?

Según las autoridades, a las mujeres les informaban que supuestamente habían adquirido una deuda que oscilaba entre 7.000 y 9.000 euros (entre 8.000 y 10.000 dólares) y que debían pagar ese dinero.

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La forma de saldarla, según la investigación, era ejerciendo la prostitución y era ahí cuando comenzaba el sometimiento.

¿Por qué mencionaban al Tren de Aragua?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el mecanismo utilizado para aumentar el miedo.

La Policía indicó que los investigados se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua.

Las autoridades no señalaron en el comunicado que se tratara directamente de integrantes confirmados de esa estructura criminal, sino de personas que utilizaban ese nombre para intimidar.

¿En qué condiciones mantenían a las víctimas?

Tal como indica el reporte oficial, las mujeres eran obligadas a permanecer disponibles permanentemente. La Policía aseguró que debían estar las 24 horas del día, todos los días de la semana.

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Además, no podían rechazar clientes ni negarse a determinadas prácticas sexuales.

La investigación también estableció que la estructura operaba mediante pisos prostíbulo ubicados en distintas ciudades españolas.

Entre los lugares mencionados por las autoridades aparecen Madrid y Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias.

Policía rescató a 14 víctimas de trata de personas en España

El operativo permitió rescatar 14 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Además, fueron identificadas otras 12 mujeres consideradas potenciales víctimas dentro del proceso investigativo.

En total fueron capturadas 17 personas.

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Asimismo, tres de los principales sospechosos fueron enviados a prisión provisional mientras avanzan las investigaciones.

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