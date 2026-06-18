CANAL RCN
Colombia

Defensoría hizo un llamado a pocos días de las elecciones: "Desincentivar cualquier forma de violencia"

Las elecciones están a la vuelta de la esquina: el día cero será el domingo 21 de junio.

Foto: Defensoría del Pueblo
Foto: Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

junio 18 de 2026
01:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Está llegando a su fin la espera para que los colombianos vayan las urnas en el marco de la segunda vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda: alguno de ellos será el nuevo inquilino en la Casa de Nariño.

“El proceso electoral más difícil de los últimos 20 años”: MOE sobre las elecciones 2026
RELACIONADO

“El proceso electoral más difícil de los últimos 20 años”: MOE sobre las elecciones 2026

Todas las autoridades siguen de cerca el correcto desarrollo de la contienda para que nada afecte la jornada. Recientemente, la Defensoría se pronunció e hizo varios llamados.

La mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas

La entidad se centró en las movilizaciones políticas, concretamente las realizadas entre el 1 de enero y 11 de junio de este año. Los hechos se presentaron en Bogotá y 71 municipios.

El principal resultado fue positivo, debido a que el 64 % se llevó a cabo de forma pacífica. Aunque la Defensoría le puso la lupa al 36 % en aras de entender qué impidió la tranquilidad.

“Responden a múltiples factores: expectativas sociales y políticas acumuladas; una campaña electoral marcada por discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias y violencia digital; así como afirmaciones públicas sobre posible fraude electoral que hasta el momento no han estado respaldadas”, expuso la entidad.

El llamado a no afirmar que hubo fraude sin sustento

Por eso, el primer llamado fue, no solo para los candidatos, sino para los órganos que integran el Estado, para que eviten la difusión de mensajes de odio. Asimismo, se pide que no haya afirmaciones erróneas de fraude, teniendo en cuenta que ha estado respaldada la transparencia del proceso.

Alcaldía de Bogotá ajusta ley seca para la segunda vuelta de elecciones presidenciales
RELACIONADO

Alcaldía de Bogotá ajusta ley seca para la segunda vuelta de elecciones presidenciales

Las inquietudes de la Defensoría van de la mano con el llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral. Después de validar los resultados de la primera vuelta del domingo 31 de mayo, también se refirió a los lenguajes en las campañas.

“Desescalar un poco ese lenguaje de odio, ese discurso de agresión que no les hace bien a los colombianos”, afirmó el presidente del CNE, Cristian Quiroz, en entrevista con Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Menor de nueve años resultó herido cuando motociclistas aventaron una piedra a un bus del MIO

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría desmintió el ingreso de nuevas cédulas al censo y aseguró que todo está listo para la jornada

Bogotá

Primicia | Hallaron restos de talio en el locker de Zulma Guzmán en el Club El Nogal

Otras Noticias

Subsidios

Madres cabezas de hogar en Colombia pueden reclamar este listado de subsidios en 2026

Conozca todos los beneficios que tienen las madres cabezas de hogar.

Lionel Messi

Familia de Lionel Messi se pronuncia por el estado de salud del padre del astro argentino

Este jueves, la familia del 10 argentino se pronunció ante los recientes rumores.

Mundial de fútbol

Mhoni Vidente sorprendió prediciendo el 'podio' del Mundial 2026: ¿aparece Colombia?

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años

Invima

Invima prohibió la comercialización de esta marca de creatina popular en redes sociales