Defensoría hizo un llamado a pocos días de las elecciones: "Desincentivar cualquier forma de violencia"

Está llegando a su fin la espera para que los colombianos vayan las urnas en el marco de la segunda vuelta presidencial. Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda: alguno de ellos será el nuevo inquilino en la Casa de Nariño.

Todas las autoridades siguen de cerca el correcto desarrollo de la contienda para que nada afecte la jornada. Recientemente, la Defensoría se pronunció e hizo varios llamados.

La mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas

La entidad se centró en las movilizaciones políticas, concretamente las realizadas entre el 1 de enero y 11 de junio de este año. Los hechos se presentaron en Bogotá y 71 municipios.

El principal resultado fue positivo, debido a que el 64 % se llevó a cabo de forma pacífica. Aunque la Defensoría le puso la lupa al 36 % en aras de entender qué impidió la tranquilidad.

“Responden a múltiples factores: expectativas sociales y políticas acumuladas; una campaña electoral marcada por discursos estigmatizantes, actos de difamación, expresiones discriminatorias y violencia digital; así como afirmaciones públicas sobre posible fraude electoral que hasta el momento no han estado respaldadas”, expuso la entidad.

El llamado a no afirmar que hubo fraude sin sustento

Por eso, el primer llamado fue, no solo para los candidatos, sino para los órganos que integran el Estado, para que eviten la difusión de mensajes de odio. Asimismo, se pide que no haya afirmaciones erróneas de fraude, teniendo en cuenta que ha estado respaldada la transparencia del proceso.

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Las inquietudes de la Defensoría van de la mano con el llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral. Después de validar los resultados de la primera vuelta del domingo 31 de mayo, también se refirió a los lenguajes en las campañas.

“Desescalar un poco ese lenguaje de odio, ese discurso de agresión que no les hace bien a los colombianos”, afirmó el presidente del CNE, Cristian Quiroz, en entrevista con Noticias RCN.