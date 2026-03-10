CANAL RCN
Tendencias Video

Luis Felipe González, voz de “La Sirena”, celebra 60 años de carrera con concierto en Bogotá

Luis Felipe González celebrará 60 años de vida artística con un concierto especial en el Teatro Astor Plaza de Bogotá el 14 de marzo. Así será el homenaje al maestro de la salsa.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
06:45 p. m.
Bogotá se prepara para una noche cargada de música, nostalgia y celebración. El próximo 14 de marzo, el reconocido cantante Luis Felipe González celebrará 60 años de vida artística con un concierto especial en el emblemático Teatro Astor Plaza, un espectáculo que promete rendir homenaje a una de las voces más queridas de la música tropical.

El artista, nacido en Caracas, Venezuela, ha construido una trayectoria que ha marcado generaciones en América Latina. Su nombre alcanzó gran reconocimiento como una de las figuras destacadas de la histórica orquesta Nelson y sus Estrellas, fundada por su hermano, el maestro Nelson González, pionero de la salsa en el continente.

Un homenaje a seis décadas de música tropical

El concierto en Bogotá será un recorrido por los momentos más emblemáticos de la carrera de Luis Felipe González. Durante más de seis décadas, su voz ha interpretado canciones que hoy hacen parte del repertorio clásico de la salsa y la música tropical.

Temas como “La Sirena”, “El emperadorcito”, “Payaso”, “Besitos del corazón” y “El forastero” han acompañado a generaciones de oyentes y siguen sonando en emisoras, fiestas y escenarios de toda América Latina.

El evento busca ser más que un concierto. La idea es que el público pueda revivir esos grandes éxitos que marcaron una época dorada de la música tropical y cantar junto a uno de sus intérpretes más representativos.

Una noche especial en el Teatro Astor Plaza

La celebración promete reunir a seguidores de diferentes generaciones que han disfrutado de la música del artista a lo largo de los años. Para muchos, será una oportunidad única de ver en vivo a una leyenda de la salsa que ha dejado huella en la cultura musical de la región.

“Será una noche para celebrar la música, la historia y el cariño de un público que ha acompañado mi carrera durante tantos años”, ha expresado el artista en diferentes presentaciones.

Las boletas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Boletaenlínea.com, con precios que parten desde $120.000.

El espectáculo promete ser una velada cargada de talento, recuerdos y celebración, en la que Bogotá rendirá tributo a un músico que, durante seis décadas, ha hecho bailar a miles de personas en toda América Latina.

