CANAL RCN
Internacional

VIDEO | Nuevo ataque de Estados Unidos contra lancha en el Caribe: reportan tres muertos

Desde hace un par de meses, Estados Unidos ha efectuado su despliegue militar en contra del narcotráfico.

Ataque de Estados Unidos contra otra lancha.
Ataque de Estados Unidos contra otra lancha. Foto: (X: @SecWar).

Noticias RCN

noviembre 02 de 2025
03:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que se desarrolló un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en las aguas del Caribe.

Colombia rechaza destrucción de lancha en el Pacífico y le hace un llamado a Estados Unidos
RELACIONADO

Colombia rechaza destrucción de lancha en el Pacífico y le hace un llamado a Estados Unidos

El despliegue militar de Estados Unidos no cesa. Desde agosto, las tropas norteamericanas han estado presentes en las aguas del Caribe y Pacífico. El propósito ha sido hacerles frente a las embarcaciones que buscan llegar a Centro y Norteamérica cargadas de droga.

Más de 15 ataques aéreos contra lanchas

Hasta el momento, son más de 15 los ataques registrados. El saldo oficial es de 65 muertos. A pesar de las críticas a nivel internacional, el Gobierno de Donald Trump ha defendido estas acciones por motivos de seguridad nacional.

El hecho más reciente ocurrió el sábado 1 de noviembre, acorde a lo informado por Hegseth. “Este buque era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, sostuvo el alto funcionario estadounidense.

Tres personas, tripulantes de la lancha, murieron en el hecho. El secretario aseguró que los “narcoterroristas están introduciendo drogas para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra”.

ONU cuestionó los ataques: “Inaceptables y ejecuciones extrajudiciales”

Recientemente, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró que los ataques de Estados Unidos no tienen justificación y, en cambio, están siendo ejecuciones extrajudiciales.

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos
RELACIONADO

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

“Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, afirmó.

A pesar de las declaraciones, lo cierto es que Estados Unidos no ha mostrado evidencias que respalden que estas lanchas han tenido relación con el narcotráfico. Aunque, las autoridades han apuntado que siguen las rutas de los delincuentes para llegar a su país.

El propio presidente Trump defendió los ataques: “Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan. ¿Verdad?”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Cuatro menores entre las víctimas fatales de la explosión en un supermercado de Hermosillo, México

México

Día de muertos: en este pueblo limpian los huesos de sus parientes fallecidos y los dejan tomar el sol

Reino Unido

Descartan móvil terrorista tras ataque que dejó diez heridos en un tren de Reino Unido

Otras Noticias

Miguel Uribe

Alias El Veneco pidió perdón y se comprometió con esclarecer detalles del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía considera que su testimonio será crucial para identificar a los autores intelectuales del crimen.

Jhon Arias

Oficial: Jhon Arias y Yerson Mosquera se quedan sin técnico en Wolverhampton

El club inglés anunció la salida del entrenador portugués luego de una racha negativa que deja al equipo en el último lugar de la Premier League.

Karol G

¿Despechada? Captan a Karol G cantando a grito herido en medio de rumores de ruptura con Feid

Invima

Invima lanza alerta por comercialización fraudulenta de adhesivo quirúrgico

Finanzas personales

La millonada que le puede costar invertir en proyectos inmobiliarios sin respaldo jurídico