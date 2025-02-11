VIDEO | Nuevo ataque de Estados Unidos contra lancha en el Caribe: reportan tres muertos

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que se desarrolló un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en las aguas del Caribe.

El despliegue militar de Estados Unidos no cesa. Desde agosto, las tropas norteamericanas han estado presentes en las aguas del Caribe y Pacífico. El propósito ha sido hacerles frente a las embarcaciones que buscan llegar a Centro y Norteamérica cargadas de droga.

Más de 15 ataques aéreos contra lanchas

Hasta el momento, son más de 15 los ataques registrados. El saldo oficial es de 65 muertos. A pesar de las críticas a nivel internacional, el Gobierno de Donald Trump ha defendido estas acciones por motivos de seguridad nacional.

El hecho más reciente ocurrió el sábado 1 de noviembre, acorde a lo informado por Hegseth. “Este buque era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, sostuvo el alto funcionario estadounidense.

Tres personas, tripulantes de la lancha, murieron en el hecho. El secretario aseguró que los “narcoterroristas están introduciendo drogas para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra”.

ONU cuestionó los ataques: “Inaceptables y ejecuciones extrajudiciales”

Recientemente, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, aseguró que los ataques de Estados Unidos no tienen justificación y, en cambio, están siendo ejecuciones extrajudiciales.

“Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”, afirmó.

A pesar de las declaraciones, lo cierto es que Estados Unidos no ha mostrado evidencias que respalden que estas lanchas han tenido relación con el narcotráfico. Aunque, las autoridades han apuntado que siguen las rutas de los delincuentes para llegar a su país.

El propio presidente Trump defendió los ataques: “Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan. ¿Verdad?”.