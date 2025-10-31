Estados Unidos realiza un nuevo despliegue en el Caribe ¿De qué se trata?

El Gobierno de los Estados Unidos anunció el jueves, 30 de octubre, un nuevo despliegue en el Caribe, aunque, a diferencia de las operaciones realizadas desde septiembre con una flota de destructores, su objetivo no son las lanchas rápidas que “utilizan” las rutas del narcotráfico.

Esta vez, se trata de un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia en Casos de Desastre (DART) para atender a las víctimas de Melissa, “el peor huracán atlántico del siglo” que, en su paso por la región deja al menos 50 muertos y pérdidas millonarias e infraestructura.

A la misión, que plane pasar por Cuba, Jamaica, Haití y las Bahamas, se sumaron equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos de Fairfax, en el estado de Virginia, y Los Ángeles, California.

Melissa podría ser degradado a ciclón el viernes por la noche:

Tras su paso por Bermudas, se espera que Melissa llegue en la noche del viernes a la costa este de Estados Unidos y Canadá, aunque degradado a ciclón extratropical, luego de haber alcanzado la categoría máxima: 5, en la escala de Saffir-Simpson.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos, "después de que Melissa se convierta en postropical, es posible que esta noche se produzca un breve periodo de lluvias intensas y ráfagas de viento en el sur de la península de Avalon, en Terranova".

Tropas estadounidenses tuvieron que desplazarse el martes para evitar ser alcanzadas por Melissa:

El martes, antes de que Melissa pasara por Jamaica, Estados Unidos ordeno el desplazamiento de sus tropas en el Caribe Sur, para evitar que quedaran atrapadas entre sus olas, de varios metros, y vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros de distancia.

Con varios destructores y un submarino de propulsión nuclear, la administración Trump ha realizado al menos una docena de ataques y dejado más de 60 víctimas mortales, en lo que organizaciones internacionales, incluida la ONU, han denominado “ejecuciones extrajudiciales”.