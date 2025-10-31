CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos realiza un nuevo despliegue en el Caribe ¿De qué se trata?

A la misión se sumaron unidades de los estados de California y Virginia, según confirmó el Gobierno.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
12:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno de los Estados Unidos anunció el jueves, 30 de octubre, un nuevo despliegue en el Caribe, aunque, a diferencia de las operaciones realizadas desde septiembre con una flota de destructores, su objetivo no son las lanchas rápidas que “utilizan” las rutas del narcotráfico.

Esta vez, se trata de un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia en Casos de Desastre (DART) para atender a las víctimas de Melissa, “el peor huracán atlántico del siglo” que, en su paso por la región deja al menos 50 muertos y pérdidas millonarias e infraestructura.

A la misión, que plane pasar por Cuba, Jamaica, Haití y las Bahamas, se sumaron equipos de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos de Fairfax, en el estado de Virginia, y Los Ángeles, California.

ONU pidió a Estados Unidos detener ataques en el Caribe y el Pacífico y los calificó de "inaceptables"
RELACIONADO

ONU pidió a Estados Unidos detener ataques en el Caribe y el Pacífico y los calificó de "inaceptables"

Melissa podría ser degradado a ciclón el viernes por la noche:

Tras su paso por Bermudas, se espera que Melissa llegue en la noche del viernes a la costa este de Estados Unidos y Canadá, aunque degradado a ciclón extratropical, luego de haber alcanzado la categoría máxima: 5, en la escala de Saffir-Simpson.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos, "después de que Melissa se convierta en postropical, es posible que esta noche se produzca un breve periodo de lluvias intensas y ráfagas de viento en el sur de la península de Avalon, en Terranova".

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos
RELACIONADO

Trump justificó los ataques realizados contra embarcaciones en el Caribe: van 57 muertos

Tropas estadounidenses tuvieron que desplazarse el martes para evitar ser alcanzadas por Melissa:

El martes, antes de que Melissa pasara por Jamaica, Estados Unidos ordeno el desplazamiento de sus tropas en el Caribe Sur, para evitar que quedaran atrapadas entre sus olas, de varios metros, y vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros de distancia.

Con varios destructores y un submarino de propulsión nuclear, la administración Trump ha realizado al menos una docena de ataques y dejado más de 60 víctimas mortales, en lo que organizaciones internacionales, incluida la ONU, han denominado “ejecuciones extrajudiciales”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Rechazo por orden del presidente Trump de reanudar pruebas nucleares

Estados Unidos

Trasladan de prisión a Sean ‘Diddy’ Combs: ¿Cuánto tiempo pasará tras las rejas?

El Salvador

Gobierno Bukele prohíbe hablar de feminismo, cambio climático y diversidad en guías escolares

Otras Noticias

Animales

Revelan video de 2018: dueño de 'Samantha' ya había agredido a otra perrita en un ascensor

La plataforma por los animales ALTO difundió las imágenes que muestran a Andrés Mauricio Ariza pateando a otra canina.

Dian

DIAN aclara sobre posible cobro de retefuente por pagos con Bre-B, ¿Quiénes deben pagar?

Desde la entidad se pronunciaron sobre el polémico proyecto para cobrar retención en la fuente.

Luis Díaz

Kompany dice que no le dará descanso a Luis Díaz: ha sido titular en todos los partidos con el Bayern

Yina Calderón

"Me gusta": ¿Yina Calderón iniciará una relación en el reality internacional en el que está?

Enfermedades

Realizan por primera vez en Latinoamérica una cirugía que podría prevenir enfermedades degenerativas