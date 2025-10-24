CANAL RCN
Internacional

Así es el USS Gerald R. Ford, el poderoso portaaviones nuclear que Estados Unidos envió al Caribe

El envío del portaaviones USS Gerald R. Ford desata advertencias de Caracas, Bogotá y Brasilia sobre una posible escalada regional.

uss gerald r. ford
FOTO: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Noticias RCN

AFP

octubre 24 de 2025
06:26 p. m.
Estados Unidos anunció el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en aguas del Caribe, en el marco de una operación para “contrarrestar el narcoterrorismo” en América Latina. La decisión, comunicada por el Pentágono, representa el mayor movimiento militar estadounidense en la región en más de una década.

Según el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, la medida responde a la directiva presidencial de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs). Sin embargo, varios gobiernos latinoamericanos interpretan el operativo como un acto de presión política y militar con posibles implicaciones de soberanía.

 

Portaaviones USS Gerald R. Ford
Portaaviones USS Gerald R. Ford | FOTO: AFP

Características del USS Gerald R. Ford

  • Clase: Ford-class aircraft carrier (la más moderna de la Marina de Estados Unidos).
  • Propulsión: dos reactores nucleares A1B, con autonomía superior a 20 años sin recarga de combustible.
  • Desplazamiento: más de 100.000 toneladas métricas, convirtiéndolo en el buque de guerra más grande del mundo.
  • Eslora: aproximadamente 333 metros de largo y 78 metros de ancho.
  • Velocidad máxima: superior a 30 nudos (más de 55 km/h).
  • Capacidad aérea: más de 75 aeronaves, incluidos cazas F/A-18 Super Hornet, helicópteros MH-60 y drones de reconocimiento.
  • Tripulación: alrededor de 4.500 personas, entre marineros, pilotos y personal técnico.

Tecnología clave:

  • Catapultas electromagnéticas (EMALS) para lanzamiento de aeronaves.
  • Sistema avanzado de aterrizaje (AAG) que reemplaza los cables hidráulicos tradicionales.
  • Radar multifunción de banda dual (DBR) con alta capacidad de seguimiento.
  • Sistemas de defensa antimisiles y antiaéreos de última generación.
  • Costo estimado: más de 13.000 millones de dólares.
  • Buque insignia: de la US Navy en operaciones de proyección de poder global

Reacciones en América Latina: entre la alarma y la condena

El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó el despliegue como un intento de “inventar una guerra” para justificar una intervención. “Venezuela es un país libre de coca y de cocaína”, afirmó, denunciando que el verdadero objetivo de Washington sería provocar un cambio de régimen.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que la presencia del portaaviones constituye “una amenaza militar directa contra Latinoamérica y el Caribe”. En respuesta, Venezuela ha movilizado tropas y milicias ante la posibilidad de una incursión extranjera.

En Brasil, el asesor presidencial Celso Amorim advirtió que una intervención en Venezuela podría “incendiar América del Sur”, generando una crisis comparable a la de Medio Oriente.

Las sanciones de Estados Unidos al Gobierno de Colombia

En Colombia, el presidente Gustavo Petro acusó a Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” tras los recientes ataques contra presuntas narcolanchas. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó que desde el 2 de septiembre se han realizado diez ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con un saldo de al menos 43 muertos.

Tanto Petro como miembros de su familia, así como el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), lo que ha tensado aún más las relaciones bilaterales.

