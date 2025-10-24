Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia entraron en una fase crítica tras los recientes y polémicos comentarios del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense calificó a la nación 'cafetera' como una "guarida de drogas" y arremetió de manera directa contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, a quien describió públicamente como un "líder malísimo", un "mal tipo y un matón".

La advertencia de Trump de suspender cooperación con Colombia

Esta agresión verbal, sumada a la advertencia de suspender toda la cooperación por los presuntos niveles récord de producción de cocaína, ha generado una escalada de tensión diplomática inmediata entre ambas administraciones.

RELACIONADO Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

La severidad de los ataques de Trump no cesó, quien además amenazó con medidas adicionales por el aumento de cultivos ilícitos, una situación que, según él, su Gobierno no tolerará por mucho tiempo.

Así se defendió Petro de los ataques de Donald Trump

La reacción del mandatario colombiano fue contundente y se difundió a través de sus plataformas digitales. Petro rechazó categóricamente la descripción de su país como una "guarida de drogas", invirtiendo la acusación y señalando que las sustancias ilícitas producidas en el territorio nacional terminan, de hecho, en "guaridas estadounidenses" para satisfacer la alta demanda interna de EE. UU.

El presidente de Colombia defendió los esfuerzos nacionales en la lucha contra el crimen organizado, afirmando que "Carteles es lo que hemos destruido los colombianos y lo seguiremos haciendo".

Además, denunció que Trump lo ha calumniado e insultado al país con sus afirmaciones. En un tono desafiante, y refiriéndose a la amenaza de congelamiento de ayuda, Petro restó importancia a la posible pérdida de apoyo financiero, indicando que, si bien podría haber "problemas puntuales", esto no representaría una problemática estructural ni definitiva.

El enfrentamiento verbal expuso detalles sobre la ayuda económica bilateral. Petro señaló que, aunque su país ha sido un receptor histórico de apoyo norteamericano, la asistencia no ingresa directamente al Presupuesto General de la Nación, sino que se canaliza a través de ONG de origen generalmente estadounidense y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El mandatario cuestionó la efectividad y el impacto real de este apoyo, argumentando que en ocasiones solo beneficia la compra de maquinaria y glifosato, condenando a la nación a la violencia.

Finalmente, Petro contradijo las afirmaciones de Trump sobre el auge de los cultivos de coca, citando datos de Naciones Unidas que, según él, sugieren un decrecimiento para el año en curso.