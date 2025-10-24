CANAL RCN
Internacional Video

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

Donaldo Trump canceló relaciones comerciales por campañas publicitarias en televisión que cuestionan su política arancelaria.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
07:10 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de las negociaciones comerciales con Canadá, una decisión que profundiza la ya tensa relación económica bilateral.

El detonante de este quiebre fue un anuncio de televisión de la provincia canadiense de Ontario que utilizó un extracto de un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan para protestar contra los aranceles impuestos por EE. UU.

La determinación de Trump fue comunicada a través de las redes sociales, donde calificó la publicidad canadiense como "fraudulenta"

La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles, escribió en Truth Social.

El mandatario arremetió contra el gobierno de Ontario por utilizar un clip de audio de Reagan de 1987, en el que critica los aranceles por considerarlos perjudiciales para los trabajadores y consumidores estadounidenses.

Donald Trump y el fin de sus relaciones comerciales con Canadá

En su publicación, Trump sentenció:

Basado en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS.

Luego de emitirse el anuncio, la Fundación Ronald Reagan afirmó que “tergiversa” el discurso y que el Gobierno de Ontario no había pedido permiso para utilizar el clip.

Aunque en la pieza publicitaria se editó el discurso para adaptarlo a su mensaje anti-aranceles, el tema central del discurso completo de Reagan, disponible en YouTube, es su apoyo al comercio libre y justo.

Curiosamente, Reagan pronunció ese discurso en un contexto histórico donde EE. UU. acababa de imponer aranceles más altos a ciertos productos de Japón.

No obstante, Reagan siempre fue un férreo opositor a las barreras comerciales, incluso argumentando que los aranceles elevados fueron un factor que exacerbó la Gran Depresión.

Tensa relación entre EE.UU. y Canadá

Según reportó CNN, la relación entre Estados Unidos y Canadá entró en una fase de deterioro notable desde que Trump asumió el poder. Las fricciones son resultado directo de los aranceles comerciales y de las provocativas amenazas del presidente, como la de tratar de integrar a Canadá como un Estado más de EE. UU.

Este clima de resentimiento ha trascendido la política, generando una reacción a nivel social: muchos ciudadanos canadienses han optado por boicotear bienes estadounidenses y evitar viajar al país vecino.

La Fundación Reagan enlazó la versión completa, destacando una cita omitida en el anuncio que enfatiza que "Más de cinco millones de empleos estadounidenses están directamente vinculados a las exportaciones."

De esta manera, la relación económica entre los vecinos de Norteamérica se ha visto afectada por la imposición de aranceles sectoriales de Trump sobre las exportaciones canadienses claves como el acero, el aluminio y la madera.

