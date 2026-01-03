CANAL RCN
Donald Trump asegura que EE. UU. está listo para un segundo ataque en Venezuela si es necesario

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en la madrugada de este sábado 3 de enero.

enero 03 de 2026
11:53 a. m.
Los ojos del mundo siguen de cerca la situación en Venezuela. En la madrugada de este sábado 3 de enero, autoridades norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

A través de una rueda de prensa, el presidente Donald Trump entregó detalles sobre la histórica operación. Indicó que este primer ataque fue efectivo, aunque no descartó un segundo.

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos

La madrugada se vio marcada por bombardeos en suelo venezolano. La situación escaló cuando Trump informó en su cuenta de Truth Social que el líder del régimen había sido capturado.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país”, así fue el anuncio que sacudió al planeta.

Horas después, se supo que está siendo llevado a Nueva York para que responda por varios delitos: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

EE. UU. no descarta un segundo ataque más grande

El mandatario sostuvo que en caso de ser necesario, Estados Unidos está listo para un segundo ataque.

"Listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario", declaró Trump desde Mar-A-Lago, Florida.

Es importante recordar que la tensión fue aumentando en los últimos meses. Con el retorno de Trump a la Casa Blanca, se puso en marcha un despliegue militar por las aguas del Caribe y Pacífico en aras de hacerle frente al narcotráfico.

Lo mejor del poderío militar norteamericano quedó dispuesto en las costas cercanas a Venezuela. Han sido varias las narcolanchas destruidas, pero había algo más: el golpe certero contra Maduro.

El líder del régimen, a quien lo señalan de ser la cabeza del Cartel de los Soles, le colocaron una recompensa de 50 millones de dólares. A medida que Estados Unidos avanzó, aumentó la posibilidad del arresto.

