Nicolás Maduro fue trasladado a un barco tras su captura: Trump

En diálogo con Fox News, el presidente Donald Trump aseguró que tras ser capturados, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe. El líder del régimen venezolano y su esposa serán llevados a Nueva York donde fueron acusados.

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox.

Maduro enfrentará cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

El mandatario estadounidense agregó que no permitirá que ninguno del régimen de Maduro tome el poder, nadie "retomara donde él lo dejó".

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", indicó.