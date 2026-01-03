CANAL RCN
Internacional

Nicolás Maduro fue trasladado a un barco tras su captura: Trump

El presidente Donald Trump entregó algunos detalles de lo que fue la operación militar de este sábado en Venezuela.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 03 de 2026
09:47 a. m.
En diálogo con Fox News, el presidente Donald Trump aseguró que tras ser capturados, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe. El líder del régimen venezolano y su esposa serán llevados a Nueva York donde fueron acusados.

"Serán llevados a Nueva York. Fueron acusados en Nueva York", declaró Trump a la emisora televisiva Fox.

Maduro enfrentará cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

El mandatario estadounidense agregó que no permitirá que ninguno del régimen de Maduro tome el poder, nadie "retomara donde él lo dejó".

"Vamos a estar muy involucrados. Y queremos llevar libertad al pueblo", indicó.

