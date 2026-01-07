Estados Unidos lanza advertencia a Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano

El gobierno de Donald Trump advirtió al ministro del Interior de Venezuela que podría encabezar su lista de objetivos a menos que ayude a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a cumplir con las demandas de Estados Unidos y mantener el orden tras la captura de Nicolás Maduro, según indicaron tres personas fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Le han comunicado a Cabello a través de intermediarios que si se muestra desafiante, podría enfrentar un destino similar al de Maduro o podría ver su vida en peligro, dijo la fuente.

RELACIONADO Trump ordena plan inmediato para comercializar petróleo venezolano en Estados Unidos

Los funcionarios estadounidenses están preocupados de que Cabello, dado su historial de represión y su historia de rivalidad con Rodríguez, pueda jugar un papel clave y están tratando de forzar su cooperación incluso mientras buscan formas de eventualmente expulsarlo del poder y llevarlo al exilio, señaló la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Sin embargo, eliminar a Cabello podría ser arriesgado, ya que podría motivar a grupos de motociclistas progubernamentales, conocidos como colectivos, a tomar las calles, desatando el caos que Estados Unidos quiere evitar.

Aseguran que Trump ha aceptado una evaluación clasificada de la CIA que concluyó que los principales asesores de Maduro estarían en la mejor posición para dirigir el país de manera interina.

Los funcionarios estadounidenses también decidieron trabajar con los aliados de Maduro por ahora por temor a que el país pudiera caer en el caos si intentaban forzar una entrega democrática, y que un miembro excluido del círculo íntimo pudiera fomentar un golpe de estado, según una de las fuentes.

Pero la administración quiere ver eventualmente un avance hacia nuevas elecciones, dijeron funcionarios estadounidenses, aunque el cronograma sigue siendo incierto.

Otros posibles objetivos de EE.UU. en el régimen venezolano

También en la lista de posibles objetivos está el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien está acusado de tráfico de drogas en Estados Unidos y hay una recompensa por su cabeza.

Los funcionarios estadounidenses consideran crucial la colaboración de Padrino para evitar un vacío de poder debido a su mando en las Fuerzas Armadas. Creen que es menos dogmático que Cabello y más propenso a acatar la política estadounidense mientras busca su propia salida segura, según la fuente informada sobre la postura de la administración.