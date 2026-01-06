CANAL RCN
Internacional Video

¿Qué hay detrás de los disparos contra cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela?

Uniformados abrieron fuego contra drones que sobrevolaban las adyacencias de la residencia presidencial. ¿Quién envió esos drones?

Noticias RCN

enero 06 de 2026
01:33 p. m.
Venezuela atraviesa momentos de alta tensión tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en un contexto marcado por denuncias de censura, represión contra civiles y nuevos incidentes de seguridad en la capital que mantienen a la población en estado de alerta.

RELACIONADO

La noche del lunes, aproximadamente a las 8:20 p. m., varias ráfagas de disparos se registraron en los alrededores del Palacio de Miraflores, lo que generó pánico nuevamente en Caracas.

Según reportes de seguridad de la casa militar encargada de custodiar la zona presidencial, los disparos fueron dirigidos contra drones que sobrevolaban el área.

RELACIONADO

¿Qué hay detrás de los disparos y los drones en Miraflores?

Las hipótesis sobre el incidente apuntan a una posible falla en la coordinación de seguridad.

Según fuentes consultadas, los aparatos podrían haber formado parte de un operativo de vigilancia autorizado, pero algunos efectivos desplegados en tierra no habrían sido informados con antelación.

Al detectar los drones, habrían asumido que representaban una amenaza y abrieron fuego, desencadenando el incidente que alarmó a la población.

Horas después de los disparos, Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen, encabezó un despliegue de seguridad en la capital venezolana.

Durante el operativo, Cabello afirmó que están "trabajando en la seguridad de todos".

RELACIONADO

Régimen en Venezuela detuvo a 14 periodistas en 48 horas

La situación de libertad de prensa se ha deteriorado notablemente en las últimas horas. El lunes fueron detenidos 14 trabajadores de medios de comunicación, quienes posteriormente fueron liberados.

Las denuncias de censura y represión contra la población civil y periodistas se han multiplicado desde la captura de Maduro y Flores.

En cuanto a la participación internacional, un alto funcionario de la administración Trump habría declarado a una periodista de News Nation que Estados Unidos no está involucrado en este incidente, desmarcándose de cualquier responsabilidad en los hechos ocurridos en Miraflores.

El clima de incertidumbre y miedo se mantiene en Caracas, donde los ciudadanos permanecen atentos a los acontecimientos mientras las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue importante en zonas estratégicas de la capital.

RELACIONADO

