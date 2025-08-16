CANAL RCN
Tendencias

Impactante: ¡Influencer fue arrestada en Estados Unidos mientras transmitía en TikTok!

La influencer latina Tatiana Martínez fue arrestada en Los Ángeles mientras transmitía en TikTok y alertaba sobre redadas del ICE en Estados Unidos.

Influecer Tatiana Martínez
Foto: captura de pantalla de video del arresto

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
11:42 a. m.
La creadora de contenido Tatiana Martínez, de origen latino, se convirtió en tendencia mundial luego de que fuera arrestada mientras realizaba una transmisión en vivo en Los Ángeles, California.

El hecho ocurrió el viernes 15 de agosto de 2025 y quedó registrado en varios videos que circularon en redes sociales.

Martínez, con más de 30.000 seguidores en sus plataformas digitales, era reconocido por alertar a la comunidad migrante sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y por denunciar presuntos abusos cometidos por agentes federales.

Así fue el arresto en medio de la transmisión

De acuerdo con los informes iniciales, la joven fue interceptada por agentes de ICE mientras transmitía en TikTok desde su automóvil, un Tesla.

En las imágenes se observa cómo la influencer intenta resistirse al arresto, en medio de gritos y confusión, hasta que los oficiales la sacan del vehículo y la sujetan contra el suelo.

“Tatiana gritaba que no estaba haciendo nada ilegal y pedía ayuda, cuando de repente se desmayó”, relató uno de los testigos presentes.

Minutos después, llegó una ambulancia que la trasladaron a un centro asistencial bajo custodia de las autoridades.

Incertidumbre sobre la situación legal de Tatiana Martínez

El arresto generó preocupación entre sus seguidores y defensores de los derechos de los migrantes, quienes se preguntan si Martínez podría enfrentar un proceso de deportación.

Hasta el momento, ICE no ha emitido un comunicado oficial que confirma los cargos en su contra ni el centro de reclusión donde se encuentra.

En el lugar de los hechos, testigos también grabaron cómo una grúa retiraba el vehículo de la joven, mientras ella era llevada en ambulancia al hospital.

El caso ha reabierto el debate sobre el uso de redes sociales para alertar a comunidades vulnerables y los riesgos que enfrentan quienes denuncian abusos de autoridad. La incertidumbre persiste, mientras miles de usuarios esperan novedades sobre la suerte de la joven influencer.

