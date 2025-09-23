CANAL RCN
Internacional

ONU denuncia que Nicaragua persigue a opositores en el exilio: “Ningún lugar es seguro”

Expertos de la ONU documentaron denuncias de agresiones contra nicaragüenses exiliados.

Foto: AFP.

AFP

septiembre 23 de 2025
10:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grupo de expertos de la ONU denunció este martes que el gobierno de Nicaragua ha extendido la represión a los críticos de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo fuera de las fronteras del país.

¿Qué pasará con la extradición de Carlos Ramón González tras recibir asilo político en Nicaragua?
RELACIONADO

¿Qué pasará con la extradición de Carlos Ramón González tras recibir asilo político en Nicaragua?

Ortega, un exguerrillero de 79 años, en el poder desde 2007, y Murillo, de 74, aumentaron el control contra opositores tras las protestas de 2018 que dejaron más de 300 muertos, según la ONU, y consideradas por Managua como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

En un informe divulgado en Ginebra y Panamá, los expertos dijeron que el gobierno de Managua "ha perseguido a miles de nicaragüenses en el extranjero", muchos de los cuales huyeron del país tras la sangrienta represión de las protestas de 2018.

Grupo de expertos de la ONU sobre el Gobierno de Nicaragua

"El Gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra las personas percibidas como opositoras más allá de sus propias fronteras [...] en el marco de una campaña cada vez más intensa para silenciar a los críticos en el exilio", indicó el grupo en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

“Los delitos que se le imputan no son de carácter político”: Gobierno sobre asilo de Nicaragua a Carlos Ramón González
RELACIONADO

“Los delitos que se le imputan no son de carácter político”: Gobierno sobre asilo de Nicaragua a Carlos Ramón González

El grupo documentó denuncias de agresiones contra nicaragüenses exiliados, incluido el asesinato del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica en junio pasado.

El militar de 66 años era un fuerte crítico del matrimonio Ortega y Murillo, señalados de instaurar una "dictadura familiar" en Nicaragua.

"El daño que sufren los nicaragüenses exiliados no es el resultado de un hecho aislado", advirtió el presidente del Grupo, Jan-Michael Simon, citado en un comunicado.

"Su vida entera se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente".

ONU habla sobre los nicaragüenses en el exilio

Cientos de miles de nicaragüenses se encuentran en el exilio, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España.

"Se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para los nicaragüenses que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo", afirmó Reed Brody, un experto del grupo.

Fuentes de Cancillería confirman que Nicaragua habría negado extradición de Carlos Ramón González
RELACIONADO

Fuentes de Cancillería confirman que Nicaragua habría negado extradición de Carlos Ramón González

"Una mano invisible persigue a las y los exilados dondequiera que vayan", añadió.

Nicaragua renunció al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 28 de febrero pasado en rechazo a un informe del grupo de expertos que acusó al gobierno de Ortega y Murillo de tener una "maquinaria de represión".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

ATENCIÓN: otro músico fue reportado como desaparecido en México

Dinamarca

Cierran temporalmente aeropuertos en Dinamarca por extraño sobrevuelo de drones

Viral

Murió reconocida influencer a sus 27 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe

Otras Noticias

Clásico RCN

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 4 del Clásico RCN 2025, hoy martes 23 de septiembre: sígala en directo

Siga EN VIVO la etapa 4 del Clásico RCN 2025 este 23 de septiembre: 142 km entre La Dorada y Facatativá, con final en el Alto de la Tribuna.

Manizales

Cayó red de mujeres señalada de drogar a hombres mayores para robarles sus pertenencias

Las mujeres señaladas habrían contactado a hombres mayores para ganar su confianza, suministrarles medicamentos y robarlos.

Karol G

Karol G sorprende al anunciar el próximo lanzamiento de su perfume oficial

Dólar

Precio del dólar hoy 23 de septiembre: ¡Cayó al nivel más bajo en más de un año!

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos