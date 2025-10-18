Estados Unidos repatriará a sobrevivientes de ataque contra ‘narcos’ en el Caribe: uno es colombiano

El gobierno de Estados Unidos planea repatriar a un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron al ataque contra un submarino en el Caribe en el que presuntamente se transportaba droga.

En el ataque contra la embarcación perdieron la vida dos tripulantes, según detalló el presidente de ese país, Donald Trump.

"Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico", dijo el mandatario en Truth Social.

Además, detalló que aquel navío estaba cargado con sustancias ilícitas como fentanilo y otras drogas.

"Dos de los terroristas murieron. Los dos terroristas supervivientes serán devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para ser detenidos y juzgados", agregó.

La Marina estadounidense ha asesinado al menos a 27 presuntos narcos en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre.

Washington afirma que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos, aunque no ha proporcionado pruebas de que los muertos fueran narcotraficantes.

Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.

El gobierno estadounidense asegura que Nicolás Maduro es el líder de una supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, y Trump señaló que contempla ataques terrestres en ese país, donde autorizó acciones encubiertas de la CIA.

Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de provocar un cambio de gobierno en Venezuela.

Los semisumergibles construidos en astilleros clandestinos en la selva han sido utilizados durante años para transportar cocaína desde Sudamérica, particularmente Colombia, hacia Centroamérica o México, generalmente a través del océano Pacífico.