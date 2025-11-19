CANAL RCN
EE. UU. habría dado contundente respuesta sobre propuesta para que Maduro renuncie

Se cree que hubo una propuesta en la que se planteó una transición de dos años para que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela.

Donald Trump y Nicolás Maduro.
Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: AFP.

noviembre 19 de 2025
01:51 p. m.
The New York Times publicó un artículo con el que entregó detalles sobre el futuro que podría tener la relación de Estados Unidos con Venezuela.

¿Qué esperar de un posible diálogo entre Maduro y Trump?
¿Qué esperar de un posible diálogo entre Maduro y Trump?

Los últimos meses han sido tensos entre ambas naciones. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno de Estados Unidos ha tomado acciones contundentes sobre el régimen de Nicolás Maduro.

¿Está abierto el diálogo de Trump con Maduro?

La tensión ha escalado por la recompensa de 50 millones de dólares por su captura y el despliegue militar por el Pacífico y el Caribe. Los medios de comunicación estadounidenses le han hecho seguimiento a la situación, dando a conocer revelaciones importantes.

Estados Unidos anunció hace poco la operación Lanza del Sur en el continente. Además, el potente portaaviones Gerald R. Ford, insignia de las fuerzas militares, ya se encuentra en el Caribe.

Estados Unidos no habría aceptado transición de 2/3 años para la renuncia

Recientemente, The New York Times afirmó que el presidente Trump ve con buenos ojos la posibilidad de que haya operaciones en territorio venezolano. Sin embargo, aún no hay autorizaciones ni un plan que se conozca.

Nicolás Maduro recibió empujones y puñetazos en medio de marcha: los describió como "actos de amor"
Nicolás Maduro recibió empujones y puñetazos en medio de marcha: los describió como "actos de amor"

Al igual que el despliegue militar por el agua, el alcance de esta estrategia sería hacerles frente a las estructuras narcotraficantes; pero por los canales terrestres. NYT reveló que tampoco estaría descartada la planeación de ataques contra las unidades del régimen.

Asimismo, sigue abierta la posibilidad al diálogo, tal y como días atrás lo confirmó el propio presidente estadounidense. Aunque, serían de manera informal. Se cree que Maduro ha ofrecido beneficios petroleros a Estados Unidos en aras de acabar con la tensión.

Meses atrás, se conoció una propuesta que Venezuela habría hecho. Esta, supuestamente, era una transición de dos a tres años con la dimisión de Maduro. No obstante, NYT aseguró que el Gobierno de Estados Unidos no quiere demoras en este asunto, sino una renuncia inmediata.

