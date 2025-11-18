¿Qué esperar de un posible diálogo entre Maduro y Trump?

El domingo (16 de noviembre) en la noche, justo antes de regresar a Washington, tras un fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo al sugerir a la prensa que podría hablar con su par venezolano, Nicolás Maduro y “ver qué resulta de ello”.

Maduro respondió al día siguiente en su programa televisivo ‘Con Maduro’ diciendo que “el que quiera hablar con Venezuela, hablará 'face to face', cara a cara, sin ningún problema".

En entrevista con Noticias RCN, el internacionalista Jorge Luis Yarce recordó que “el diálogo siempre va a ser positivo y liberaría muchas tensiones en la región, pero la probabilidad de que estas declaraciones se conviertan en actos o en hechos reales son bajas”.

Según dijo, “es complicado por el escenario político”, porque “Trump está presionando con todo lo que tiene a Venezuela y ese diálogo podría tener condiciones severas, no solo para Maduro y su círculo más cercano, sino para Venezuela misma en sus recursos”.

¿Qué supondría un posible acercamiento entre Washington y Caracas?

De acuerdo con el profesor Yarce, lo primero es tratar “de establecer los intereses bajo la mesa. ¿Estados Unidos está persiguiendo una posición estratégica en el Caribe?, ¿están persiguiendo un cambio de régimen?, ¿qué beneficios tendría y por qué tanto esfuerzo político, económico, militar y, ahora, diplomático?”.

Un posible diálogo de Trump con Maduro no necesariamente marcaría el fin del régimen chavista en Venezuela. En palabras del internacionalista:

“Incluso, puede que no haya ninguna transición de poder, pero se establezcan unas reglas de juego con las que Estados Unidos tenga un beneficio directo con algo tan susceptible en su economía como los combustibles”, pero es muy pronto para saberlo, aunque una cosa es cierta:

“En las costas de Venezuela siguen apostadas las mayores fuerzas navales de los Estados Unidos, un país que sigue martillando la cabeza de los líderes en el vecino país con un interés que no se ha declarado, pero podría ayudar a una economía tan golpeada por el mismo presidente Trump, a través de sus aranceles y demás sanciones internacionales”.

Como sea, el acercamiento entre ambos países y llegar a un consenso tendría un impacto, no solo en sus relaciones, sino en toda la región:

“Desescalar el conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela permite un respiro para que todos en el continente revisen sus inversiones, el camino a seguir, luego de que las mercancías, bienes y capitales comenzaran a salir”, ante un eventual conflicto.