Estados Unidos no impondría sanciones ni aranceles a Colombia: medidas serían solamente contra Petro

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia ha vuelto a estar servida en las últimas semanas.

A través de Truth Social, el presidente Donald Trump calificó a su homólogo Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico que fomenta energéticamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el territorio colombiano”.

Tensión entre Estados Unidos y Colombia

Además, señaló que las ayudas económicas que Estados Unidos le venía dando a Colombia en este asunto se dejaban de efectuar. “Petro, un líder con baja popularidad y muy impopular, con un discurso agresivo hacia Estados Unidos”, afirmó.

Semanas atrás se llevó a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, la cual contó con la participación de Petro. La controversia escaló cuando en pleno Times Square durante una protesta pro-Palestina, el mandatario tomó un megáfono para enviarle un polémico mensaje a las fuerzas militares norteamericanas para que desobedecieran a Trump.

Por causa de esta situación, el Departamento de Estado informó que le iba a revocar la visa. Cabe mencionar que Petro ha sido uno de los presidentes que más ha cuestionado el despliegue militar de Estados Unidos en las aguas del Caribe.

Recientemente, cuestionó que en una de las lanchas destruidas iba un colombiano identificado como Alejandro Carranza.

Sanciones serían contra el presidente Petro y su familia

Con el aumento de las tensiones, ha estado latente el riesgo de que, a modo de respuesta, Estados Unidos imponga aranceles; tal y como ocurrió hace algunos meses.

Bernie Moreno, senador republicano, habló con Noticias RCN sobre las medidas que se podrían poner en marcha. Lo primero será designar a más estructuras criminales como terroristas y tomar acciones, tanto contra Petro como sobre su círculo familiar.

“Con los aranceles solo dañas a la gente del sector privado que está del lado de Estados Unidos. Estamos del lado del pueblo”, afirmó Moreno, al indicar que no se contempla la imposición de estos impuestos.