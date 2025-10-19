Estados Unidos confirmó ataque a embarcación del ELN que dejó tres muertos

Mientras escala la tensión entre ambos países, el secretario de guerra de Estados Unidos acaba de confirmar que atacó una embarcación afiliada al ELN.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el bombardeo ocurrió el pasado 17 de octubre en aguas internacionales. Indicó que tienen información de que transportaba droga y que en su interior iban tres personas, que fallecieron tras el ataque.

EE. UU. bombardeó embarcación que dejó tres muertos del ELN

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación que estaría relacionada a la guerrilla del ELN que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

No especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que opera las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

¿Cuántos ataques navales lleva EE. UU. en el Caribe?

El del ELN sería el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con el anuncio de este domingo serían siete ataques que han dejado al menos 30 presuntos narcos muertos.