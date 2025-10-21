Senador Bernie Moreno propuso incluir al presidente Petro y su familia en la "lista Clinton"

En medio de la crisis diplomática que enfrenta el presidente Gustavo Petro con su homónimo Donald Trump, el senador republicano, Bernie Moreno, afirmó que impulsará sanciones personales contra Petro y su círculo más cercano.

En medio de una entrevista a la cadena estadounidense Fox News, Bernie Moreno acusó al presidente colombiano de llegar al poder con la ayuda de carteles de la droga.

“Vamos a continuar investigando eso. De hecho, vamos a acelerar esa investigación. Mientras tanto, vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, afirmó.

Las afirmaciones del senador republicano se dan luego del anuncio del presidente Donald Trump de retirar la ayuda millonaria a Colombia, imponer aranceles y acusar al presidente Gustavo Petro de “líder del narcotráfico” y “lunático”.

“La buena noticia es que en Colombia la gente apoya a Estados Unidos, y Estados Unidos apoya al pueblo colombiano. Solo tienen un líder morónico al mando en este momento. Pero hay elecciones el próximo año, y creo que eso cambiará completamente nuestra relación con Colombia. Estaremos de nuevo en el camino correcto cuando este tipo se haya ido”, agregó Moreno durante la entrevista.

¿Qué es la lista Clinton?

Es una herramienta del gobierno estadounidense creada en 1995 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

La llamada “lista Clinton” es una herramienta del gobierno de Estados Unidos creada en 1995 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro, cuyo nombre oficial es “Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” (SDN List).

La lista incluye a personas, empresas y organizaciones vinculadas con actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de dinero, lo que implica como consecuencia sanciones económicas severas, el congelamiento de activos en Estados Unidos y prohíbe la realización de transacciones con ciudadanos o empresas en el país.

Reunión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, reveló en Noticias RCN los detalles de la reunión diplomática entre el presidente Gustavo Petro con el encargado de negocios de Estados Unidos.

“Fue una reunión larga, muy franca y constructiva. Tuvimos la oportunidad de hablar de temas como la lucha contra el narcotráfico de cómo Colombia y el gobierno del presidente Petro ha demostrado resultados históricos”, dijo el embajador.

En cuanto al llamado de consultas, García-Peña aseguró que "ya el tema de las consultas se logró. Hicimos lo que correspondía y es posible que pueda tener otra reunión en estos días, pero el llamado consultas ya se superó".

En cuanto al tema de los aranceles, la Cancillería colombiana informó este martes que "el Encargado de Negocios dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al Presidente Trump".