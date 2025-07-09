CANAL RCN
Una bebé de dos años y su familia fueron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro

Funcionarios de la PNB se habrían llevado de su vivienda a una mujer de 72 años y a su nieto de 17, supuestamente detenidos en una sede policial de Carabobo.

Una bebé de dos años y su familia fueron secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro
Foto: X @VenteDDHH

septiembre 07 de 2025
11:14 a. m.
En las últimas horas se conoció el grave caso de una familia venezolana que habría sido secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro en Paso Real, estado Carabobo.

Los cuatro miembros de la familia Guillén se encontrarían desaparecidos tras ser víctimas de un engaño que terminó en una repudiable emboscada.

Inicialmente, la abuela y su nieto menor de edad habrían sido sacados a la fuerza de su residencia. Supuestamente estarían privados de la libertad en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Hasta el lugar llegó la hermana del joven junto a su bebé, tras recibir una llamada para la liberación de sus familiares, pero habría sido un engaño para también retenerlas.

Madre y su bebé de dos años fueron engañadas y secuestradas por el régimen

Organizaciones de derechos humanos en Venezuela denunciaron la detención arbitraria de cuatro integrantes de una misma familia en Carabobo.

Entre los detenidos está una menor de tan solo dos años, su madre, Chantal Niulany Guillén, su abuela y bisabuela, identificada como Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y su otro nieto, Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años.

La detención la realizó PNB el pasado 4 de septiembre en la casa de la familia ubicada en el sector de Paso Real. El partido Vente Venezuela se refirió a los hechos y confirmó:

El 5 de septiembre Chantal Guillén, hermana de Miguel Ángel y nieta de Miriam, fue contactada por su familiar para que se acercara hasta la sede de la PNB en La Esmeralda, a consignar una información para la liberación de ellos (…) acudió a dicho centro junto a su hija una bebé de dos años, a quienes también dejaron en cautiverio sin justificación alguna.

Exigen liberar a bebé de dos años y su familia secuestrada por la PNB

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, condenó el secuestro en su cuenta de X:

Con engaños detuvieron a una madre y, con ella, a su hija de apenas 2 años. Una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie.

Asimismo, la líder opositora, María Corina Machado, respaldó al presidente electo, y desde la organización Vente Venezuela responsabilizó al fiscal general Tarek William Saab, al número dos del régimen, Diosdado Cabello y al dictador Nicolás Maduro, por cualquier daño que pueda ocurrirles a los miembros de la familia.

En las últimas horas desapareció Julio Velasco, quien es el padre de Marcos Velasco, dirigente político de partido Vente Venezuela. Su familia está preocupada por su integridad física, ya que hace más de tres días no saben nada de su paradero.

El Foro Penal venezolano asegura que van más de 816 presos políticos.

