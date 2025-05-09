Estados Unidos podría ponerle fin a la asistencia militar a los países que están cerca a Rusia

El Gobierno de Estados Unidos informó que le pondría fin a la asistencia militar que le brinda a los países europeos que están cerca a Rusia.

“La semana pasada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó a los países que a partir del próximo ejercicio financiero, la financiación se reducirá a cero”, afirmó Vaidotas Urbelis, director de política de defensa del Ministerio de Defensa de Lituania.

Medios de comunicación revelaron la información

Esta decisión se da en medio de la inmediación que está haciendo el presidente Donald Trump sobre el conflicto de Rusia y Ucrania, el cual está a pocos meses de completar los cuatro años.

El funcionario de Lituania confirmó la información que publicaron The Washington Post y Financial Times. Los medios de comunicación citaron a funcionarios de Estados Unidos, quienes aseguraron que la medida responde al recorte del gasto en el extranjero.

Medida responde al recorte de gasto

The Washington Post indicó que los recortes ascenderían a varios cientos de millones de dólares. Puntualmente, para Lituania, el fin de la asistencia militar afectaría en la compra de armas, otros equipos y el entrenamiento. Aunque no tendría efecto en la presencia de tropas norteamericanas en el país.

Trump se ha mostrado desde hace tiempo escéptico tanto con el gasto de Estados Unidos en defensa en Europa como con la ayuda a Ucrania, lo que empujó a algunos de los aliados más cercanos de Washington a desempeñar un papel más importante en ambos frentes.

Días atrás, el presidente estadounidense indicó que no se descarta enviar más tropas a Polonia, país que tiene cerca a Ucrania y Rusia. Este anuncio lo dio en medio de la reunión que tuvo en la Casa Blanca con su homólogo Karol Nawrocki. Desde que estalló la guerra, Polonia ha apoyado a Ucrania y es un corredor clave en el transporte de militares y ayuda humanitaria.