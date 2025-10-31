CANAL RCN
Internacional

ONU pidió a Estados Unidos detener ataques en el Caribe y el Pacífico y los calificó de "inaceptables"

En las últimas semanas, al menos 62 personas han muerto en medio de los bombardeos de Washington contra supuestas narcolanchas provenientes de América del Sur.

Foto: @SecWar /X

AFP

octubre 31 de 2025
07:09 a. m.
La Organización de Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, y calificó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales".

En las últimas semanas, al menos 62 personas han muerto en el Caribe y en el Pacífico por ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.

Sin embargo, familiares de las víctimas dicen que algunos de ellos eran simples pescadores.

"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

"Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", agregó.

ONU condenó los polémicos ataques

Turk incidió en que estas personas murieron "en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional".

Estas operaciones se inscriben en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Además de los recientes ataques de Trumpo contra Colombia y sus amenazas de acabar con los narcos que envían drogas a su país.

Por su parte, Washington presenta los ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones "terroristas".

La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de liderar el denominado Cartel de los Soles.

ONU pide investigar los bombardeos en aguas internacionales

"Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (...) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal", apuntó Turk.

"El uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida", enfatizó.

En esa línea, el responsable dijo que "con base en la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros".

Turk pidió por ello "investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques".

