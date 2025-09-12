CANAL RCN
Internacional

Presidenta de Honduras denuncia adulteración electoral y acusa injerencia de Donald Trump

La mandataria hondureña también cuestionó directamente al presidente estadounidense.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una “adulteración” de los resultados de las elecciones presidenciales y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de respaldar a un candidato derechista en el proceso.

Expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció a Trump tras indultarlo
RELACIONADO

Expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció a Trump tras indultarlo

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, afirmó Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

Escrutinio bajo tensión

El conteo de votos, marcado por demoras debido a fallos informáticos, muestra una estrecha ventaja del conservador Nasry Asfura, considerado el favorito de Trump, sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien asegura ser víctima de un “fraude”. La candidata oficialista de izquierda, Rixi Moncada, quedó relegada a un lejano tercer lugar, aunque también denunció irregularidades en el proceso.

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura
RELACIONADO

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura

Castro advirtió que “estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, al tiempo que aseguró que los resultados “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.

Críticas a Washington

La mandataria hondureña también cuestionó directamente al presidente estadounidense. “Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Francia

Dos de las mayores atracciones turísticas de Francia anunciaron alzas en la tarifa de entrada para extranjeros

Migrantes

Excuñada de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, fue dejada en libertad: su visa estaba vencida desde los 90

Redes sociales

Con estas rigurosas medidas un país restringió el uso de redes a menores de 16: les piden hasta tarjeta de identidad

Otras Noticias

La casa de los famosos

Votaciones abiertas para elegir al octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos 2026

Se conoció el octavo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026. Le contamos cómo elegir a su favorita.

Cali

Procuraduría alerta fallas en proceso de alumbrado público de EMCALI

El organismo de control advierte posibles vulneraciones a principios constitucionales y falta de transparencia en el procedimiento adelantado por la empresa.

Dólar

Cierre del dólar hoy en Colombia sorprende: fuerte subida este 9 de diciembre

Mundial de fútbol

Esto cuesta viajar a Miami para ver a Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?