Presidenta de Honduras denuncia adulteración electoral y acusa injerencia de Donald Trump

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una “adulteración” de los resultados de las elecciones presidenciales y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien acusó de respaldar a un candidato derechista en el proceso.

RELACIONADO Expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció a Trump tras indultarlo

“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, afirmó Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.

Escrutinio bajo tensión

El conteo de votos, marcado por demoras debido a fallos informáticos, muestra una estrecha ventaja del conservador Nasry Asfura, considerado el favorito de Trump, sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien asegura ser víctima de un “fraude”. La candidata oficialista de izquierda, Rixi Moncada, quedó relegada a un lejano tercer lugar, aunque también denunció irregularidades en el proceso.

Castro advirtió que “estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, al tiempo que aseguró que los resultados “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.

Críticas a Washington

La mandataria hondureña también cuestionó directamente al presidente estadounidense. “Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo.