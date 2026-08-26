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Suspenden citas para visas de Estados Unidos en embajadas y consulados

La suspensión impacta específicamente a personas que tenían entrevistas programadas para tramitar visas de inmigrante.

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Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
03:02 p. m.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que suspendió temporalmente las citas para visas en sus embajadas y consulados alrededor del mundo.

Suspenden citas para visa americana, ¿Por qué?

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La decisión coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Administración del presidente Donald Trump.

La suspensión impacta específicamente a personas que tenían entrevistas programadas para tramitar visas de inmigrante.

Según informó el Departamento de Estado, quienes contaban con citas recibirán una nueva fecha, aunque no se ha establecido públicamente un plazo para la normalización del servicio.

Un portavoz oficial explicó que la pausa obedece a una capacitación global de funcionarios consulares, diseñada para que puedan evaluar las solicitudes de manera más rigurosa y uniforme.

Uno de los objetivos centrales es identificar a solicitantes que podrían convertirse en una carga pública para el sistema de prestaciones sociales estadounidense.

El concepto de carga pública forma parte de la legislación migratoria de Estados Unidos desde hace décadas.

El Departamento de Estado sostiene que, bajo determinadas circunstancias, una persona puede ser considerada inadmisible si existe probabilidad de que dependa principalmente de ciertos beneficios públicos para subsistir.

Durante 2026, el Gobierno estadounidense ha implementado nuevas restricciones, incluidas medidas que suspenden total o parcialmente la expedición de visas para ciudadanos de determinados países.

Además, se ha expandido el análisis de la presencia digital de ciertas categorías de solicitantes como parte de los procedimientos de seguridad.

Cabe mencionar que la suspensión no implica un cierre permanente de los servicios de visado, sino una pausa vinculada a la capacitación del personal.

Sin embargo, se enmarca en una política migratoria más amplia que busca elevar los requisitos para quienes pretenden ingresar al país.

¿Qué pasará con aquellos que ya tenían una cita?

Por ahora, el Departamento de Estado no ha informado una fecha concreta para la reanudación de las citas. La Embajada de Estados Unidos en Colombia tampoco se ha pronunciado sobre cómo afectará esta medida las citas programadas en Bogotá.

Las personas afectadas deberán esperar la reprogramación y consultar las instrucciones de su embajada o consulado correspondiente.

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