Emergencia por nevadas en Bolivia deja miles de familias afectadas

Las intensas nevadas que golpean a Bolivia ya dejan 121.731 familias afectadas o damnificadas en seis departamentos, además de graves pérdidas en cultivos y ganado. La emergencia también ha generado restricciones en las vías y afectaciones al transporte aéreo.

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El nuevo balance entregado por el Viceministerio de Defensa Civil da cuenta de la magnitud de una emergencia climática que mantiene bajo vigilancia a varias regiones del país.

¿Qué zonas de Bolivia han sido más afectadas por las nevadas?

Los mayores impactos se concentran en Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. En total, las autoridades contabilizan 96.462 familias afectadas y otras 25.269 damnificadas.

Las cifras todavía son preliminares y podrían aumentar a medida que avancen las evaluaciones en las zonas golpeadas por el frío y la acumulación de nieve.

El sector agropecuario es uno de los más perjudicados. De acuerdo con el reporte oficial, 93.934 hectáreas de cultivos resultaron dañadas, mientras que otras 1.289 hectáreas se perdieron completamente.

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La situación también golpeó al ganado de las zonas altas. Al menos 897 animales camélidos murieron como consecuencia de las bajas temperaturas y las condiciones generadas por el temporal.

¿Qué está haciendo Bolivia ante la emergencia?

El impacto de las nevadas llevó al Gobierno boliviano a activar medidas de atención para las comunidades afectadas. Entre las acciones anunciadas están la entrega de forraje e insumos veterinarios, asistencia humanitaria y la puesta en marcha de un seguro agrícola que cubrirá 70.000 hectáreas en las zonas más afectadas.

Además, autoridades municipales de los seis departamentos adelantan los trámites para declarar la situación de desastre. Esta medida permitiría acceder a recursos destinados a la atención de la emergencia y facilitaría el respaldo del Gobierno nacional.

El temporal también ha tenido efectos sobre la movilidad. Algunas rutas terrestres presentan restricciones y se han reportado suspensiones de vuelos, mientras los servicios meteorológicos mantienen alerta naranja en La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

La preocupación no termina con las nevadas. Las autoridades mantienen vigilancia ante otros escenarios climáticos que podrían aumentar la presión sobre las comunidades y la infraestructura de las regiones afectadas.