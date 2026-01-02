CANAL RCN
Internacional

"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos

El número uno del régimen en Venezuela lanzó una nueva propuesta al presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la ofensiva que se adelanta en el Caribe y Pacífico.

"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Reuters

enero 02 de 2026
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Nicolás Maduro envió un gesto de paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proponiendo conversaciones serias sobre la lucha contra el narcotráfico y ofreciendo a empresas estadounidenses acceso fácil al petróleo venezolano.

Maduro dijo que Venezuela es un país hermano de Estados Unidos y un Gobierno amigo. Señaló que cuando él y Trump hablaron por última vez en noviembre, el presidente estadounidense reconoció su autoridad dirigiéndose a él como “señor presidente".

En una entrevista transmitida por la televisión estatal de Venezuela, Maduro hizo un cambio en el tono hacia Estados Unidos.

Nicolás Maduro rompió el silencio tras presunto de ataque de EE.UU. en Venezuela
RELACIONADO

Nicolás Maduro rompió el silencio tras presunto de ataque de EE.UU. en Venezuela

¿Maduro sumiso ante Donald Trump y Estados Unidos?

Donald Trump ha acusado a Nicolás Maduro de dirigir el ‘Cartel de los Soles’, una red dedicada al narcotráfico.

Maduro ha negado sus vínculos con el crimen y señala que Estados Unidos busca derrocarlo para hacerse con el control de las reservas de petróleo y los yacimientos de minerales de Venezuela.

Maduro llamó a Trump a centrarse en los retos internos: "Si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir que cada quien atienda sus asuntos internos".

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe
RELACIONADO

¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

La nueva propuesta de Maduro a Trump: “estamos listos”

"Al pueblo de Estados Unidos le digo lo que le he venido diciendo, aquí en Venezuela tienen un país hermano (...), un gobierno amigo", dijo Maduro.

Hay que empezar a conversar en serio, con datos en la mano. El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que, si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos.

“Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran", indicó.

Nicolás Maduro reveló su supuesto salario y estallaron las críticas en redes sociales: video
RELACIONADO

Nicolás Maduro reveló su supuesto salario y estallaron las críticas en redes sociales: video

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Incendios

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro rompió el silencio tras presunto de ataque de EE.UU. en Venezuela

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro regresó a prisión tras una semana de estar hospitalizado por una cirugía

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Fevcol y Corporación Rosa Blanca denuncian amenazas por buscar a menores reclutados por las Farc

Integrantes del frente Jerónimo Galeano estarían detrás de las amenazas en contra de quienes buscan a víctimas de desaparición forzada.

Salario mínimo

Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social

El director de Asocapitales explicó que las ciudades colombianas dependen principalmente de dos fuentes de ingresos: el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio.

La casa de los famosos

¡Nuevo habitante! Esta es la celebridad que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

Quemados con pólvora

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante

Independiente Santa Fe

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?