"Estamos listos": esta es la propuesta de Nicolás Maduro a Estados Unidos

En las últimas horas, Nicolás Maduro envió un gesto de paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proponiendo conversaciones serias sobre la lucha contra el narcotráfico y ofreciendo a empresas estadounidenses acceso fácil al petróleo venezolano.

Maduro dijo que Venezuela es un país hermano de Estados Unidos y un Gobierno amigo. Señaló que cuando él y Trump hablaron por última vez en noviembre, el presidente estadounidense reconoció su autoridad dirigiéndose a él como “señor presidente".

En una entrevista transmitida por la televisión estatal de Venezuela, Maduro hizo un cambio en el tono hacia Estados Unidos.

¿Maduro sumiso ante Donald Trump y Estados Unidos?

Donald Trump ha acusado a Nicolás Maduro de dirigir el ‘Cartel de los Soles’, una red dedicada al narcotráfico.

Maduro ha negado sus vínculos con el crimen y señala que Estados Unidos busca derrocarlo para hacerse con el control de las reservas de petróleo y los yacimientos de minerales de Venezuela.

Maduro llamó a Trump a centrarse en los retos internos: "Si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir que cada quien atienda sus asuntos internos".

La nueva propuesta de Maduro a Trump: “estamos listos”

"Al pueblo de Estados Unidos le digo lo que le he venido diciendo, aquí en Venezuela tienen un país hermano (...), un gobierno amigo", dijo Maduro.

Hay que empezar a conversar en serio, con datos en la mano. El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que, si quieren conversar seriamente sobre un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos.

“Si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversiones estadounidenses como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran", indicó.