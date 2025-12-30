¿Estados Unidos bombardeó un muelle en Venezuela? Esto es lo que se sabe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este 29 de diciembre que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones, aparentemente, de Venezuela, usadas, según el mandatario, para el narcotráfico.

Esta información que no ha sido verificada con evidencias podría constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una organización criminal ‘Cartel de los Soles’, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

¿Estados Unidos destruyó un muelle en Venezuela?

En las últimas horas, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas (…) Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación. Eso ya no existe.

El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió exactamente el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa".

Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y The New York Times que la CIA había efectuado un ataque con drones contra una instalación portuaria.

Trump confirmó que volvió a hablar con Nicolás Maduro

Según medios estadounidense el ataque fue perpetrado contra el Tren de Aragua. Indican que no había nadie en el momento de la operación y tampoco hubo víctimas.

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado "bastante recientemente, pero (…) no sale gran cosa de eso".

"Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos", sin embargo, Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles.

No ha habido por el momento ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano.