Estas serían las zonas que están siendo bombardeadas en Venezuela

La madrugada de este 3 de enero varias zonas del área metropolitana fueron sorprendidas por fuertes explosiones que sacudieron al país.

Estas serían las zonas que estarían siendo bombardeadas en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 03 de 2026
04:12 a. m.
Desde las 2:00 de la madrugada en el área metropolitana de Caracas, en Venezuela, se empezaron a escuchar algunas detonaciones, específicamente en el Fuerte Tiuna y también en el aeropuerto militar de La Carlota.

A través de redes sociales se conocieron las primeras imágenes de los bombardeos que fueron captadas por vecinos de las zonas bajo fuego.

En La Guaira, otro estado que queda pocos kilómetros de Caracas se registraron también algunas explosiones y también en Carmen de Uría donde se encuentra un destacamento de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también de inteligencia.

Régimen de Nicolás Maduro confirmó bombardeos de EE. UU. en cuatro estados

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Poco después de confirmarse las fuertes explosiones en Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un listado de las zonas en las que se estarían registrando los bombardeos. Sin embargo, esta no sería una información verificada.

Venezolanos reportaron en redes sociales fuertes detonaciones en Fuerte Tiuna, La Carlota, Higuerote, el Cuartel de la Montaña, donde permanecen los restos del expresidente Hugo Chávez, las antenas de El Volcán y en La Guaira.

